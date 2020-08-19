«Боевая тревога!»: отец Сергий сделал заявление о разгоне Среднеуральского монастыря под Екатеринбургом

Схимонах призвал защищать монастырь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером, 19 августа, скандальный схимонах Сергий (Романов) выступил с обращением к своим сторонникам. По его словам, в Екатеринбургской епархии приняли решение разогнать Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», в котором находятся сам схимонах, а также его сторонники.

Сергий (Романов) объявил «боевую тревогу» и позвал сторонников на Крестный ход в защиту монастыря. Подписался автор обращения как «многогрешный схиигумен Сергий».

Отец Сергий собирает сторонников на оборону монастыря Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Заявляем, что разогнать монастырь можно только насильственными, карательными методами, - говорит помощник отца Сергия Всеволод Могучев.

Слова отца Сергия стали реакцией на решение митрополии освободить насельниц монастыря, которых решено направить в другие монастыри. В Екатеринбургской епархии считают, что схимонах оказывает пагубное влияние на духовное состояние монахинь и послушниц обители.

Также митрополит Кирилл принял решение о переводе священников, которые служат вместе с Сергием (Романовым) на покаяние в другие монастыри.

- Екатеринбургской епархией неоднократно обращалось внимание на крайне нездоровую духовную атмосферу на территории Среднеуральского женского монастыря. Нахождение там насельниц, оказавшихся, по сути, запертыми в захваченном раскольниками монастыре, опасно для их духовного состояния, - рассказали «КП-Екатеринбург» в митрополии.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сделал заявление о том, что ему будут докладывать о священниках, которые будут вести общение со сторонниками отца Сергия. По его словам, действующие священнослужители не могут общаться с раскольниками.

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