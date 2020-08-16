«Вам важнее Христова церковь или обаяние бывшего схиигумена»: митрополит обратился к прихожанам, которые ходят к опальному Сергию

Церковный суд лишил Сергия сана схиигумена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава екатеринбургской епархии митрополит Кирилл отлучил от церкви всех, кто участвовал в службах отца Сергия (Романова). В своем новом обращении он разъяснил положение опального схимонаха и призвал не посещать его проповеди.

- Священник, изверженный из сана, но не покорившийся и продолживший самовольно служение, согласно канонам, сам себя отлучает от Церкви и не имеет права быть восстановлен в служении даже Поместным собором. Но отлучают себя от общения церковного и те, кто участвуют в этих самовольных и кощунственных «богослужениях». Прошло достаточно времени, чтобы каждому определиться что для него важней: Христова Церковь или обаяние личности бывшего схиигумена Сергия, - говорится в заявлении митрополита.

В этом году в Среднеуральском женском монастыре прошел отдельный от епархии Крестный ход Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме этого митрополит заявил, что теперь ему будут докладывать о служителях, которые будут общаться со сторонниками Сергия.

- Тех же, кто, имея общение с раскольниками захочет без обращения и покаяния участвовать в благодатной жизни Христовой Церкви, таковых пресвитерам надлежит не допускать до общения, не преподавать им никаких Таинств, не поминать на проскомидии, а если таковые преставятся – не сподоблять отпевания и заупокойного поминовения, как врагов Христа и Его Церкви, - пишет глава епархии.

Только за последние два месяца вокруг Среднеуральского монастыря, захваченного Сергием, произошли сразу несколько скандалов. Сначала там напали на съемочную бригаду Ксении Собчак. А недавно стало известно, что там скончалась тяжелобольная девочка.

Ранее церковный суд лишил Сергия сана схиигумена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страсти Среднеуральского женского монастыря: Как бывший уголовник создал империю царебожников и пошел против церкви (подробнее)

На Ксению Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре, где прячется опальный отец Сергий. Об этом телеведущая рассказала в соцсетях (подробнее)

«Избили 30 мужчин уголовного вида»: Ксения Собчак рассказала из-за чего на нее напали в Среднеуральском женском монастыре. Телеведущая сообщила в разговоре с «КП»-Екатеринубрг, что это были сотрудники обители (подробнее)

«Уральский пельмень» Дмитрий Соколов приехал в Среднеуральский женский монастырь после того, как там избили Ксению Собчак. Артист поддерживает отца Сергия (подробнее)

«Духовно нездоровая обстановка»: Екатеринбургская епархия прокомментировала избиение Собчак в Среднеуральском монастыре. На месте работают полицейские (подробнее)