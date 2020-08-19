Екатеринбургская епархия решила вызволить заложниц отца Сергия из Среднеуральского монастыря

Отец Сергий намерен держать оборону монастыря Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 августа митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл вместе с Епархиальным советом принял решение в отношении ситуации с захватом Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов» отцом Сергием (Романовым).

В Епархии решили вызволить насельниц женского монастыря, которые находятся в обители на правах заложниц. Монахинь переведут в другие обители митрополии.

- Екатеринбургской епархией неоднократно обращалось внимание на крайне нездоровую духовную атмосферу на территории Среднеуральского женского монастыря. Нахождение там насельниц, оказавшихся, по сути, запертыми в захваченном раскольниками монастыре, опасно для их духовного состояния, - рассказали «КП-Екатеринбург» в митрополии.

В Епархии уверены, что послушницам и монахиням необходимо избавиться от разрушительного влияния схимонаха Сергия, который пагубно влияет на души прихожан, и продолжить монашескую жизнь в других женских монастырях Епархии.

Схимонах считает, что он - законный хозяин обители Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также правящий архиерей принял решение в отношении священников, который служат под началом схимонаха Сергия.

- Им надлежит отправиться в мужские монастыри, чтобы принести покаяние и продолжить свое служение, - рассказывают в Епархии. - Законной настоятельницей в Среднеуральском женском монастыре является игмения Варвара (Крыгина), которая вместе с сестрами пребывает временно вне стен обители, но продолжающими молитвенное делание.

В ответ на эти решение митрополита Кирилла схимонах Сергий начал сбор сторонников и объявил «боевую тревогу». По его словам, вывести его вместе со сторонниками из стен Среднеуральского женского монастыря можно только силой.

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