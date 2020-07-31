Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 31 июля 2020 года

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтверждено 210 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по количеству заболевших стала уральская столица: +123 новых случая.

Также COVID-19 подтвержден у жителей Нижнего Тагила, Бисерти, Верхней Салды, Кушвы, Первоуральска, Ревды, Полевского, Режа и других населенных пунктов.

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Всего с начала пандемии коронавирусом заболели в регионе 20 582 человека, из которых выздоровели 16 981 человека, в том числе 606 человек за последние сутки.

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Также за сутки зарегистрированы шесть новых смертей от опасного вируса, а общее количество летальных исходов от COVID-19 на Среднем Урале достигло 270 человек.

Сейчас в инфекционных отделениях больниц Екатеринбурга и Свердловской области находятся 4 357 человек, из которых: 149 человек – в тяжелом состоянии, 127 из них – в реанимации, 64 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

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Напомним, что в Свердловской области продлены некоторые ограничительные меры: не работают торговые центры, запрещены групповые занятия в фитнес-клубах. Пожилым гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать масочный режим.

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