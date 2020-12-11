На женщину заведено два уголовных дела. Фото: страница Юлии Зыковой в "Одноклассниках", читатель "КП"

Суд города Краснотурьинска принял решение отпустить 37-летнюю Юлию Зыкову, маму «девочки из шкафа» домой. В отношении нее принята мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Как рассказали в пресс-службе регионального СК, следователи настаивали на том, чтобы женщину заключили под домашний арест. Но суд выбрал более мягкую меру пресечения.

До этого Юлия Зыкова находилась в психиатрическом стационаре в Волчанске (пригороде Краснотурьинска). Там ее проверяли на вменяемость (экспертиза еще не завершена).

Как рассказала «КП-Екатеринбург» мама Юлии Наталья Дмитриевна, сейчас ее дочь уже находится дома.

- Юлия сейчас с нами. О тех событиях мы ее не спрашиваем, говорить о них не можем, так как идет следствие. Позже будем пытаться оформить опекунство на Полину, - рассказала женщина.

Напомним, о шокирующем случае стало известно в октябре. Мама Полины Юлия Зыкова скрывала беременность, а после рождения ребенка прятала девочку в шкафу. Ребенка случайно нашла подруга Юлии.

После произошедшего на маму девочки завели два уголовных дела. Женщину обвиняют по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Девочку выхаживали в больнице Екатеринбурга. Сейчас ее здоровье вне опасности. В ближайшее время ее должны выписать из больницы.

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