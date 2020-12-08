У девочки есть персональная сиделка. Фото: пресс-служба минздрава Свердловской области

Прошло два месяца с того дня, как в доме многодетной матери из Карпинска Юлии Зыковой нашли истощенную девочку. Малышку пять месяцев держали в шкафу, только нерадивая мамаша и ее 13-летний сын знали о существовании девочки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Юлию отправили в психоневрологический стационар, чтобы выяснить, вменяема она или нет. Предполагаемый отец девочки и остальных детей ушел из семьи, но раньше постоянно избивал жену. Однако, после «славы» на всю страну быстро отрекся от двух дочек с сыном и написал согласие, чтобы их воспитывали родители Юлии.

В таком состоянии девочку нашли друзья Юлии Зыковой. Фото: читатели "КП"

Об истинном состоянии женщины неизвестно до сих пор. Что же до Полины, то девочка с каждым днем прибавляет в весе и выглядит значительно лучше, чем когда за ней «ухаживала» родная мать. Пока ребенок находится в Областной больнице № 1 в Екатеринбурге. Но уже до конца года ее могут перевести в дом ребенка.

Дело в том, что ее опекуном все еще значится министерство социальной политики. А в свидетельстве о рождении не указаны имена родителей. Для этого у Юлии и ее бывшего супруга Андрея взяли образцы ДНК. Если родство будет установлено, то, вероятно, бабушка сможет оформить опеку над малышкой.

- С формальной точки зрения мы еще не родственники, а я не ее бабушка, - рассказывает Наталья Дмитриевна, мать Юлии Зыковой. – Внук учится в школе дистанционно, а старшая внучка ходит в детский сад. Живем на нашу с дедом пенсию, вдобавок он работает. Скромно, но на жизнь хватает. О состоянии Полиночки я узнаю из прессы, мне ничего не говорят. Андрея я уже давно не видела, раньше он хотя бы иногда объявлялся.

Ранее в СМИ появлялась информация, что сына Юлии Зыковой затравили старшеклассники. Но бабушка мальчика опровергла это.

- Негатива не было. Даже дети с пониманием отнеслись к нашей ситуации, учителя и директор также поддержали нас в трудную минуту, - добавила Наталья Дмитриевна.

Напомним, что глава РМК Игорь Алтушкин оплатил для Полины персональную сиделку, которая наблюдает за малышкой в палате. Здоровью девочки ничего не угрожает, она уже начала проявлять интерес к погремушкам.

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