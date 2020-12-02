Вес девочки сейчас составляет 5 700 граммов. Фото: пресс-служба минздрава Свердловской области

В Екатеринбурге врачи готовят к выписке юную Полину, которую собственная мать полгода прятала в шкафу и морила голодом.

Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

- Врачи говорят, что с ней все в порядке и, слава Богу, оснований для ее дальнейшего пребывания в медицинском учреждении нет, - уточнил Игорь Мороков.

Омбудсмен добавил, что скорее всего Полину выпишут уже на этой неделе.

- Она будет передана на попечение в одно из учреждений для детей-сирот - до окончания следственных действий, которые ведет Следственный комитет, - рассказал Игорь Мороков.

Это связано с требованием законодательства. Девочку будет возможно устроить в семью после того, как силовики закончат все следственные действия, уточнил детский омбудсмен.

Напомним, о шокирующем случае, произошедшем в городе Карпинск, расположенном в Свердловской области, стало известно в октябре. Мама Полины Юлия Зыкова скрывала беременность, а после рождения ребенка прятала девочку в шкафу. Ребенка случайно нашла подруга Юлии.

До больницы девочка выглядела так. Фото: читатель "КП"

Следственный комитет завел на маму девочки уголовное дело по двум статьям. Также женщину должны проверить на вменяемость.

- Расследование уголовного дела по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» активно продолжается. Допрошен ряд свидетелей, в том числе, соседи, родственники, педагоги, воспитатели, органы профилактики, врачи. Назначены и проводятся необходимые экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая и медицинская, - пояснили в региональном СК.

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