Полина за время нахождения в больнице набрала почти два килограмма Фото: ОДКБ № 1

История «девочки из шкафа» взволновала каждого, кто о ней слышал. За судьбой Полины из Карпинска второй месяц следит вся страна. 37-летняя Юлия Зыкова держала малышку в шкафу все ее пять месяцев жизни. О ребенке случайно узнали подруги женщины. Они забрали девочку и сообщили в полицию. Полину сначала срочно доставили в больницу Карпинска, где оказали первую помощь, после чего направили в Краснотурьинск, а затем на вертолете доставили в ОДКБ №1 в Екатеринбурге. Тогда ее вес был всего 3100 граммов. Врачи диагностировали малышке крайнее истощение организма.

Сейчас Полина все еще находится в больнице, но за это время она набрала уже почти два килограмма и начала развиваться как обычный ребенок. Малышку кормят смесями и уже начали прикармливать пюре. Сейчас она уже пытается ползать и садиться.

- На сегодняшний день состояние ребенка стабильное. Вес уже достиг пяти килограмм (Согласно статистике усредненный вес ребенка в пять месяцев от шести до семи килограмм - ПРИМ. РЕД). Она кушает, играет и общается. Держит игрушки, пытается ими играть - активность у нее есть, - рассказала «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь ОДКБ № 1 Елена Жукова.

Так истощенная малышка выглядела когда ее нашли подруги Юлии Фото: предоставлено читателями "КП"

Пока опекуном ребенка все еще остается министерство социальной политики. С Полиной в больнице все время находится няня. Напомним, что бабушка с дедушкой - родители Юлии, собирались оформить опекунство на «девочку из шкафа». Сейчас у них находятся двое детей женщины - 13-летний сын и 3-летняя дочка.

Отец отказался от малышки. Что касается самой мамы Полины, с того момента когда стало известно о малышке, прожившей пять месяцев в шкафу, она находится в психиатрической клинике. Как рассказывали знакомые с семьей, жившие по соседству, Юлия могла помешаться рассудком из-за постоянных ссор с мужем.

В этом деле сейчас разбираются сотрудники полиции, прокуратуры и Следственный комитет России. На маму Полины завели уголовное дело за «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка».

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