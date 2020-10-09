Истощенную малышку нашли подруги матери

Пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых раскрыл страшные подробности преступления против полугодовалой малышки из Карпинска. Девочку морили голодом и прятали в шкафу. Представитель ГУ МВД отметил, что мать ребенка разведена с мужем, мужчина не живет с детьми.

- О своей беременности она узнала на сроке примерно пять месяцев, на аборт не решилась, поскольку срок был уже достаточно большой. О сложившейся ситуации она никому не сообщала, на учет по беременности не встала. В отсутствие сына и дочери, она самостоятельно родила в ванной, перерезав пуповину ножницами и самостоятельно обработав ее зеленкой, — сказал Валерий Горелых.

Почти каждый день грудного ребенка оставляли дома одного.

- Каждый день, кроме выходных, по утрам, старший сын уходил в школу, а среднюю дочь она отводила в детский сад. Затем сама шла на работу, оставляя грудничка на длительное время без присмотра. Трудится она экономистом в коммерческом предприятии. Таким образом, с новорожденным ребенком мать не гуляла, детскую поликлинику не посещала. Каких-либо подтверждающих документов о рождении девочки женщина не имеет», — добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону.

Отметим, что на мать завели уголовное дело по статье «Истязание» и «Неисполнение родительских обязанностей». При этом СКР может переквалифицировать статью на более тяжкую – «Покушение на убийство».

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