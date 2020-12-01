Вес девочки составляет 5 700 граммов. Фото: пресс-служба минздрава Свердловской области

Малышка Полина из Карпинска, которую спасли от матери, державшей ее в шкафу, продолжает набирать вес. Только за последнюю неделю девочка поправилась на 300 граммов, что не может не радовать. Кроме этого Полина стала проявлять интерес к погремушкам.

- На сегодняшний день вес ребенка составляет более 5 700 граммов. Девочка активна, улыбается, интересуется игрушками, уверенно держит погремушки и другие яркие предметы, - рассказали «КП» в пресс-службе ОДКБ № 1.

С формальной точки зрения, опекуном ребенка все еще остается министерство социальной политики. С Полиной в больнице все время находится няня, которую оплатил глава РМК Игорь Алтушкин. Отец девочки отказался от нее, а мать находится в психоневрологическом стационаре. Старшие брат и сестра Полины сейчас живут с бабушкой.

В Следственном комитете пока воздерживаются от комментариев по поводу вменяемости Юлии Зыковой.

- Расследование уголовного дела по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» активно продолжается. Допрошен ряд свидетелей, в том числе, соседи, родственники, педагоги, воспитатели, органы профилактики, врачи. Назначены и проводятся необходимые экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая и медицинская, - пояснили в региональном СУ СКР.

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