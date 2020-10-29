У малышки диагностировали дистрофию третьей степени. Фото: предоставлено читателями "КП"

Начало осени на Урале принято считать точкой отсчета новых злодеяний и преступлений. В этом году эстафета плохих новостей началась на севере Свердловской области в городе Карпинске. В квартире местной жительницы Юлии Зыковой подруги случайно нашли истощенную девочку, которая лежала в шкафу, словно постельное белье. К пяти месяцам малышка весила чуть больше трех килограммов, врачи диагностировали дистрофию третьей степени.

В тяжелом состоянии ребенка доставили на вертолете в Екатеринбург, теперь ее лечением занимаются врачи Областной детской больницы № 1. Что же касается нерадивой мамаши, то на нее завели уголовное дело по статье «Истязание».

Но пока неизвестно, окажется ли Зыкова за решеткой. У следователей большие вопросы по ее психологическому состоянию, именно поэтому ее отправили в психоневрологический стационар. Лишь в начале ноября станет известно, вменяема Юлия или нет.

Сейчас жизни Полины ничего не угрожает, ей даже оплатили персональную сиделку. Фото: ОДКБ № 1

Сейчас здоровью Полины ничего не угрожает, за две недели в больнице она набрала почти килограмм. Как только ее вес будет соответствовать возрасту, а это около 6-7 килограммов, ее вернут в больницу Карпинска. А вот кто в будущем займется воспитанием «девочки из шкафа» по-прежнему непонятно. Дело в том, что официально не установлено, кто является ее кровными родителями. Даже в свидетельстве о рождении стоят прочерки.

Сейчас ее интересы представляет министерство социальной политики. Там объяснили, что даже если родственники захотят навестить девочку, их не пустят в палату.

- Динамика положительная. С момента помещения в больницу Полина набирает вес, врачи назначают лечебные смеси и препараты. Информацию получаем в ежедневном режиме. До окончания следственных действий мы являемся законными представителями ребенка. Родители со стороны предполагаемой матери интересуются состоянием девочки. Но если они приедут в ОДКБ № 1, то их не имеют права пропустить в палату. Кровная связь пока не установлена. Что касается предполагаемого отца, то он написал согласие, на воспитание девочки бабушкой. В данный момент он в поисках работы за пределами Свердловской области, - рассказала «КП»-Екатеринбург начальник управления социальной политики № 15 Марина Букреева.

Остальные дети Юлии Зыковой сейчас находятся у ее родителей. Известно, что 13-летний сын помогал матери с уходом за истощенной малышкой, а трехлетняя девочка всем рассказывала в садике, что у нее дома есть живая кукла. Вот только верить словам ребенка никто не хотел, да и как тут поверишь, что в соседнем доме голодом морят ни в чем невинное дитя.

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