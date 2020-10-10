«Меня выставили кукушкой»: женщина, спасшая малышку из Карпинска, которую полгода держали в шкафу, пожаловалась на травлю

Девочку вертолетом доставили из Карпинска в Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже два дня вся страна обсуждает жуткую историю, произошедшую в маленьком городке на севере Свердловской области – в Карпинске. Там горе-мать полгода держала свою новорожденную дочку в шкафу на одной воде. Надеялась, что та умрет. О существовании ребенка она никому не сказала: ни семье, ни знакомым, ни коллегам.

Однако девочка не умерла. Пару дней назад ее обнаружили подруги Юлии, матери ребенка, во время застолья. Они сразу же вызвали полицию, а девочку экстренно госпитализировали в горбольницу Карпинска. Там ей оказали первую помощь.

Видео, снятые в тот вечер, разлетелись по соцсетям и СМИ. Предполагаемый автор, подруга Юлии, Ирина [имя изменено – прим.ред.] рассказала «Комсомолке», что собирается жаловаться в прокуратуру. После публикации на нее обрушился поток негатива со стороны знакомых и просто горожан.

- Я боюсь за своего ребенка и свою семью. Меня уже и так выставили и кукушкой, и алкашкой, все в таком роде… Весь Карпинск гудит, что я слила все это видео в Интернет. Но я этого не делала, - рассказала женщина. – Я намерена обращаться за помощью в прокуратуру, пусть выясняют, кто все это выставил. Это любительское видео, сделано не для всеобщего просмотра, а для предполагаемого отца ребенка.

Кстати, отца ребенка, бывшего мужа Юлии Андрея Зыкова, никто найти не может. По словам знакомых, мужчина был жесток к супруге: не работал и часто избивал ее.

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