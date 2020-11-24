Из-за принудительной стерилизации женщин СК завел на руководство «Уктусского пансионата» дело о превышении полномочий

Пока уголовное дело безфигурантное Фото: Олег ГАЛИМОВ

Стало известно, по какой статье завели уголовное дело по поводу принудительной стерилизации постоялиц в «Уктусском пансионате». Накануне мы публиковали текст постановления от СК, который «КП» предоставил знакомый одной из бывших постоялиц учреждения. Но в тексте документа не было указано, о какой именно уголовной статье идет речь.

Источник в правоохранительных органах рассказал «КП-Екатеринбург», что следователи завели уголовное дело по третьей части статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Стоит заметить, что по этой части статьи виновному грозит от трех до десяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.

Правда, пока уголовное дело безфигурантное.

- Неустановленное должностное лицо из числа лиц, допущенных к управлению учреждения «Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов», явно превышая свои полномочия, без получения согласия на проведение медицинской стерилизации, направило женщин в МАУ ЦГБ, где была проведена операция, — говорилось в тексте постановления СК от 23 ноября.

В пресс-службе регионального СКР информацию о возбуждении уголовного дела не комментируют.

Напомним, скандал вокруг «Уктусского пансионата» разразился в середине октября, после того, как одна из его бывших постоялиц заявила, что в стенах учреждения ее подвергли принудительной стерилизации. Ее заявление вызвало большой резонанс, а позже на принудительную стерилизацию пожаловались и другие бывшие постоялицы пансионата.

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