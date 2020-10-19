К проверке уже подключились уполномоченный по правам человека, Минздрав Свердловской области, правоохранительные органы Фото: Олег ГАЛИМОВ

В министерстве социальной политики Свердловской области подтвердили факт стерилизации постоялицы Уктусского пансионата в Екатеринбурге Людмилы Гущиной. Но если вчера заместитель директора учреждения заявила, что женщина находится в отпуске, то сегодня она уже числится как «покинувшая пансионат».

- Женщина, записавшая обращение, уехала из пансионата 2 недели назад. Действительно, в 2008 году женщина перенесла операцию в 20-й горбольнице по медицинским показаниям. Все обстоятельства, связанные с этим медицинским вмешательством, устанавливаются, - отметили в минсоцполитики региона.

В пансионате живут люди, которые не могут позаботиться о себе сами Фото: Олег ГАЛИМОВ

Кроме этого отмечается, что на территории самого пансионата оказываются только социальные услуги. Действующее руководство не получало жалоб от Гущиной или других женщин.

- У нас есть свои медсестры. Но они лишь могут оказать первую помощь, поставить укол или сделать перевязку. Любые операции проводятся только с назначения врачей больницы №20, за которой мы числимся. Нам предстоит сделать туда запрос, что бы выяснить, было ли что-то подобное, - рассказывала «КП» замиститель директора пансионата Анастасия Покидышева.

Свою проверку также проводит и городская полиция, но в УМВД отказываются комментировать ситуацию вокруг пансионата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Для нас это шок»: в «Уктусском пансионате» рассказали о пациентках, которые пожаловались на принудительную стерилизацию (подробнее)