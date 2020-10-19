Сейчас Ольге 40 лет. Из-за операции она не может иметь детей. Фото: Олег Галимов "КП", предоставлено героиней публикации

На днях «Уктусский пансионат» расположенный в Екатеринбурге, оказался в центре большого скандала. В учреждении находятся люди с инвалидностью, а также пенсионеры.

Одна из бывших постоялиц сделала заявление о том, что, когда она находилась в учреждении, то была подвергнута стерилизации. На видео, опубликованном пабликом «Лампа», Людмила Гусева говорила, что сделать операцию ее заставило руководство «Уктусского пансионата». Это произошло в 2008 году.

Нам удалось найти еще одну бывшую постоялицу «Уктусского пансионата». Из пансионата Ольга Егорова уехала два года назад. По ее словам, как и в случае с Людмилой Гусевой, стерилизацию ее заставили пройти после угроз. Этой процедуре женщину также подвергли в 2008 году. За отказ от стерилизации ей угрожали отправить в ПНИ (психоневрологический интернат).

- «Уктусский пансионат» был на хорошем счету, а вот в ПНИ никто не хотел. Там могли обколоть так, что ты после этого даже не мог нормально разговаривать. У нас из пансионата многих увозили (например, тех, кто себя плохо вел), обратно из ПНИ люди уже не возвращались, - вспоминает Ольга Егорова.

Когда она находилась в пансионате, то забеременела. Но у женщины случился выкидыш. После этого, по ее словам, персонал пансионата начал активно настаивать на процедуре стерилизации.

- Мне сказали: «Оля, собирайся в больницу». Я спросила: зачем? Мне объяснили. И сказали, что если я не поеду, то меня отправят в ПНИ. То есть, я знала, что меня везут на стерилизацию. Нас тогда повезли втроем. Персонал пансионата нам говорил, что это необходимо, говорили мол: «Иначе вы здесь всем забеременеете », - вспоминает Ольга.

По словам женщины, в те годы в пансионате был штатный врач-терапевт. Но сейчас она уже не работает в учреждении.

- Когда мы приехали, то расписались в каких-то документах. Но на руки нам их не отдали, их забрал наш терапевт, - вспоминает женщина.

Сейчас пансионат проверят Министерство социальной политики Фото: Олег ГАЛИМОВ

После операции в палате она провела около недели. Потом ее вернули обратно в пансионат.

Помимо насильственной стерилизации, женщина жалуется на то, что ей приходилось работать в пансионате за нищенскую зарплату уборщицей. Стоит отметить, что люди, находящиеся в подобных учреждениях, отдают по 75% от своей зарплаты за то, что находятся в пансионате.

- Платили по 500 рублей в месяц. Говорили: «Мы тебя увезем в ПНИ, если не будешь работать, а если не захочешь ехать сама, то поставим укол, от которого ты будешь сонной, и все равно туда отправим». У нас все получали по столько. Например, ребята ухаживали за стариками. Пахали день и ночь, а им платили всего лишь по 200 рублей в месяц, - вспоминает Ольга Егорова.

Официально

Министерство социальной политики Свердловской области:

- Женщина, записавшая обращение, уехала из пансионата 2 недели назад. Действительно, в 2008 году женщина перенесла операцию в 20-й горбольнице по медицинским показаниям. Все обстоятельства, связанные с этим медицинским вмешательством, устанавливаются.

Недавно мы поговорили с общественницей и председателем благотворительной организации Еленой Осиповой. Женщина уже полтора года добивается, чтобы СКР возбудил уголовное дело против руководства другого пансионата, который также находится в Екатеринбурге. По ее словам, случаи, о которых говорит Ольга Егорова, происходили и в пансионате «Семь ключей». Сейчас СКР проводит по поводу ее обращения доследственную проверку.

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