«Зачем операция, если ничего не болит?»: пациентки «Уктусского пансионата» заявили о принудительной стерилизации

Фото: скриншот с видео/ паблик «Лампа»

В Екатеринбурге разгорается скандал вокруг «Уктусского пансионата», в котором живут престарелые люди и с инвалидностью. Одна из пациенток рассказала, что в учреждении женщины насильно проходили процедуру стерилизации. Видео с признанием Людмилы Гусевой появилось в паблике «Лампа» ВКонтакте.

- Вот я хотела бы заиметь семью и родить бы ребенка. Но сейчас не смогу уже родить. Ко мне подошла врач Аксеньтева Ольга Станиславовна и говорит: «У тебя будет операция, - приводит слова Людмилы Гусевой паблик ВКонтакте «Лампа». - Я ей говорю, что у меня ничего не болит. Уже потом мне девочки сказали, что это такое. Я испугалась, словно в огонь вошла! Мне никто ничего не объясняет, что это такое. Я начала отказываться, и меня отправили к главному врачу - Анжелине Анатольевне. Я начала расспрашивать, зачем мне операция, если ничего не болит? Она начала объяснять, что это такое.

Так выглядит заезд в «Уктусский пансионат» Фото: google.ru/maps

Женщинам угрожали, что если они не сделаю операцию, то поедут в другой пансионат - психоневрологический. Давили, на то, что с ребенком им некуда пойти и говорили, что ребенка отберут, если пойдут рожать. Если все таки кто-то решался рожать, то женщину заставляли подписывать отказ от ребенка. Опять же под угрозой перевода из пансионата в психоневрологический интернат.

Отметим, что в Государственное автономное учреждение «Уктусский пансионат» попадают сироты из детских домов, имеющие проблемы со здоровьем. Чаще всего это - небольшое отставание в развитии. Здесь они живут пока не получат жилье от государства. Находится здесь они могут только соблюдая правила руководства пансионата. А они, как выясняется бывают жестокими.

В настоящий момент Министерство социальной политики Свердловской области проводит проверку. В пансионате отрицают, что проводили стерилизацию женщин.

- Медицинская стерилизация девушек и женщин в пансионате не проводится. По данной теме жалоб или обращений от клиентов пансионата до сих пор не поступало, - сообщается на сайте пансионата.

Также в «Уктусском пансионате» обратили внимание, что справка которая была продемонстрирована в видеозаписи, датирована 2008 годом и чтобы установить все обстоятельства событий того периода потребуется дополнительное время.