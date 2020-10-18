«Для нас это шок»: в «Уктусском пансионате» рассказали о пациентках, которые пожаловались на принудительную стерилизацию

Пансионат уже полгода работает в закрытом режиме из-за коронавируса Фото: Олег ГАЛИМОВ

Окруженный высоким белым забором «Уктусский пансионат» в Екатеринбурге, в котором живут престарелые люди, а также люди с инвалидностью, за одну ночь обрел скандальную репутацию. Все из-за заявления постоялицы Людмилы Гусевой. Женщина, которая еще 10 лет назад была определена сюда после детского дома, пожаловалась на принудительную стерилизацию. По ее словам, заводить детей в стенах учреждения было строго запрещено. Если кто-то из женщин решался родить, то их заставляли подписывать отказ от ребенка. А также угрожали переводом в психоневрологический интернат. Людмила Гусева утверждает, что через операцию принудительной стерилизации прошло порядка 10 женщин. Сегодня в «Уктусский пансионат» нагрянула полиция.

«РОСКАЗНИ ИЗ РАЗРЯДА ФАНТАСТИКИ»

Обойдя пансионат по периметру, можно увидеть стариков, гуляющих возле главного корпуса. Есть и инвалиды-колясочники, для них у каждого входа оборудованы пандусы. Да и вообще внутренний дворик больше напоминает санаторий, нежели место, где издеваются над людьми. Первый же диалог с охранником у главного входа дает понять - про разразившийся скандал здесь ничего не знают.

- Это вот такие вещи про пансионат рассказывают?! Что-то из разряда фантастики! – искренне удивляется охранник.

Пансионат уже полгода как на карантине, а сотрудники работают вахтовым методом по 14 дней. Не успевает мужчина вернуться на свой пост, как к воротам подъезжает полицейская «Газель». Наконец появляется возможность хоть ненадолго побывать на закрытой территории.

- Есть здесь кто-нибудь главный или ответственный? - спрашивает сотрудник в форме.

Охранник сразу же достает кнопочный мобильник и судорожно звонит начальству. Недолгий разговор и быстрый ответ:

- Сейчас к вам спустятся.

Давать объяснения представителям УМВД пришлось заместителю директора пансионата Анастасии Покидышевой. В машине силовиков женщина провела около получаса.

Как только служебный автомобиль покинул территорию пансионата, замдиректора подробно объяснила текущую ситуацию журналисту «КП»-Екатеринбург.

«ДЛЯ НАС ЭТО НЕОЖИДАННОСТЬ»

- Добрый день. Простите, что через забор приходится общаться. У нас карантин, и я не имею права вас впустить, - начала разговор Анастасия Покидышева.

- Анастасия Феликсовна, вы лично знакомы с Людмилой Гусевой?

- Конечно! Она живет здесь так долго, что ее все знают. Я то здесь лишь год работаю, но у нас хорошие отношения. В WhatsApp переписываемся даже.

- Вы раньше слышали от нее или других женщин жалобы?

- Знаете, это обращение стало для нас полной неожиданностью. И если что-то случилось, почему же она мне не сообщила? Гусева на хорошем счету, кроме этого она трудоустроена здесь уборщицей. Сейчас ее здесь нет, она в отпуске. Когда вернется, будем разговаривать.

- Людмила заявляет, что стерилизация была нормой для пансионата...

- У нас есть свои медсестры. Но они лишь могут оказать первую помощь, поставить укол или сделать перевязку. Любые операции проводятся только с назначения врачей больницы №20, за которой мы числимся. Уже завтра нам предстоит сделать туда запрос, что бы выяснить, было ли что-то подобное. Если да, то о каком числе пациенток идет речь.

- То есть в самом пансионате операций делать не могли?

- Да вы что?! Никаких манипуляций здесь не производят. Все только в больнице, и только под ответственность врачей.

- О чем вы разговаривали с полицейскими?

Заместитель директора учреждения провела в машине силовиков около получаса Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Да ничего особенного. Простая формальность. Взяли объяснения в связи с опубликованным в Сети роликом.

- Расскажите, кто сейчас находится в пансионате?

- У нас 336 мест. Но заполненность не полная. Сами понимаете, кто-то умирает или болеет. В основном это пенсионеры. При этом все постояльцы - это те, кто признан не способным ухаживать за собой самостоятельно.

ОФИЦИАЛЬНО

«Уктусский пансионат» закреплен за Министерством социальной политики Свердловской области. В настоящее время ведомство проводит проверку.

- Медицинская стерилизация девушек и женщин в пансионате не проводится. По данной теме жалоб или обращений от клиентов пансионата до сих пор не поступало, - говорится в заявлении администрации пансионата.

Также в Министерстве социальной политики обращают внимание на то, что справка, которую демонстрирует Любовь Гусева, датирована 2008-м годом. Чтобы установить все обстоятельства событий того периода потребуется дополнительное время.