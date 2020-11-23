Момент избиения сняли на телефон. Фото: скриншот видео

В Нижнем Тагиле мужчина во время прогулки избил собаку. Инцидент заметила местная жительница по имени Кристина. Как только свердловчанка заметила живодера сразу же принялась снимать все происходящее на телефон. По ее словам, мужчина перестал пинать питомца лишь после вмешательства прохожего.

-И он бы 100% ещё продолжал еt бить если бы не вмешался, проходивший мимо мужчина! Думаю, что на видео хорошо видно, что он хотел продолжить, но, вероятно, испугавшись, вдруг резко остановился. После он ушел домой. И страшно представить даже как же он ее дома то лупит! – приводит слова очевидицы паблик «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Напомним что в прошлом году в поселке Большое Седельниково под Екатеринбургом подростки жестоко убили четырех щенков. Также мы подробно рассказывали историю щенка хаски, которому живодеры оторвали лапку.

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