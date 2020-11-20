Сдал назад: губернатор разрешил свердловским такси ездить без защитного экрана

Теперь эта мера стала рекомендательной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь автомобили такси в Свердловской области смогут ездить без защитных экранов. Если до этого их наличие в машинах перевозчиков было обязательным, то сейчас эта мера стала рекомендательной. Это следует из указа о режиме повышенной готовности в связи с COVID-19, который подписал губернатор Евгений Куйвашев.

- В указе оговорено, что оснащение такси защитными экранами — это норма, носящая рекомендательный характер. Необходимость такого уточнения вызвана юридическими особенностями организации процесса, - уточнили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Напомним, недавно губернатор Евгений Куйвашев обязал оснастить все автомобили такси экранами, которые будут отделять переднее и заднее пространство внутри салона машины. Многие перевозчики этим требованием оказались сильно недовольны и даже пожаловались в прокуратуру.

Вот одни из самых частых аргументов, которые приводили перевозчики, выступавшие против экранов:

Во-первых, установка перегородки в такси не предусмотрена заводской конструкцией автомобиля, а технический регламент таможенного союза запрещает внесение таких изменений. Во-вторых, зонирующий экран влияет на циркуляцию воздуха, соответственно стекла могут запотеть или замерзнуть.

Простые таксисты также оказались недовольны инициативой губернатора. По этому поводу они устроили стихийный митинг напротив здания администрации Екатеринбурга.

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