«Установка экранов должна быть добровольной»: таксисты Екатеринбурга встали у мэрии, протестуя против антикоронавирусной меры

Фото: Кирилл Форманчук

В Екатеринбурге таксисты с семи утра стоят на парковке на Площади 1905 года. Водители протестуют из-за указа губернатора Евгения Куйвашева. Согласно документу, с 29 октября во всех автомобилях такси должны быть установлены защитных экраны или зонирующие перегородки. Такая мера вводится для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Однако данный указ стал полной неожиданностью для работников сферы. К тому же в документе не прописаны требования о том, какого рода должна быть та самая перегородка.

Водители стоят возле мэрии уже больше двух часов Фото: Кирилл Форманчук

- То что происходит возле мэрии - это сбор инициативной группы. После указа губернатора о необходимости установки перегородок в машинах такси, особенно после вчерашнего рейда ГИБДД многие таксисты не понимают как им быть дальше, что им делать, - рассказывает автоэксперт Кирилл Форманчук, оказавшийся на месте событий. - Водителям никто не разъяснил зачем, почему, какие перегородки. Люди в масках же ездят, зачем нужны еще и перегородки. Когда в автобусе сотни человек могут стоять рядом и дышать друг другу через маски, почему для такси какое-то условие должно быть?

По словам Кирилла Форманчука, для многих из собравшихся водителей это единственный способ заработка. А им и так нелегко после лета, когда спрос был очень низким.

Водители заняли почти всю парковку на Площади 1905 года Фото: Олег ГАЛИМОВ

Водители такси стоят возле мэрии уже больше двух часов. И, по словам собравшихся они планируют простоять так до вечера. Впрочем, некоторые из них открыто признаются, что «приехали для массовки, потому что попросил друг». Сейчас на площади около 20 машин.

- Наше основное требование - чтобы экраны сделали добровольными к установке. В общественном транспорте люди ездят как килька в томате. Установка стекла может расцениваться как внесение изменений в конструкцию автомобиля. А это без согласования в ГИБДД незаконно. Получается, что таксистов будут штрафовать в любом случае, - говорит организатор забастовки Денис.

- Мы собрались выразить протест по поводу указа губернатора по установке защитных экранов в машинах такси. Едет автобус, вот трамвай. Где там экраны, сколько там народу едет? Почему именно такси страдают? – задает логичные вопросы таксист сервиса «Везет». – Экраны мы должны устанавливать сами, за свой счет.

Водители требуют, чтобы установка перегородок была добровольной Фото: Олег ГАЛИМОВ

- В городе уже начали штрафовать таксистов у которых нет защитных экранов. Штрафы от одной до 30 000 рублей. А главная проблема в том, что большинство таксопарков работают по договору лизинга. А следовательно они не имеют право вносить изменения в конструкцию автомобиля. Многие таксисты которые работают на фирменных машинах уже сегодня вышли в рейс на личном авто. Это снижает приоритет заказов, но так можно избежать штрафов, - рассказала водитель «Яндекс.Такси» Евгения.

Тем временем, на парковку, где собрались таксисты подошли представители министерства общественной безопасности. Также к водителям приехал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Он объяснил водителям зачем нужны перегородки. По его мнению, маски в такси не эффективны.

- Когда человек чихает, все попадает на маску пассажира. Риск заразиться увеличивается. Мы не говорим о вакуумной упаковке для того, чтобы полностью оградить. Мы говорим о том, что это просто экран, который защитит меня от вас, от прямого контакта, - объясняет министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. - Когда человек садится в машину, он себя чувствует в большей безопасности, потому что он практически на личном транспорте едет. Соответственно начинает снимать маску. Ограниченный круг общения, дружеская беседа с водителем. Это все располагает к псевдобезопасности.

Министр отметил, что если в автобусах можно соблюдать социальную дистанцию, то в машине это не позволит сделать ограниченное пространство салона. После разговора с министром, спустя больше трех часов, водители начали разъезжаться.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Накануне, «Комсомолка» публиковала мнение на этот счет юриста сервиса "Максим". Он объясняет, почему установка защитных экранов и зонирующих перегородок противоречит постановлению правительства о правилах перевозок и указу президента о мерах по борьбе с короновирусом.

- Во-первых, установка защитного экрана или зонирующей перегородки в такси не предусмотрена заводской конструкцией транспортных средств. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» прямо запрещает внесение таких изменений. - утверждает юрист сервиса «Максим» Андрей Стукало.

По словам эксперта, наличие защитного экрана или зонирующей перегородки влияет на организацию циркуляции воздуха в салоне автомобиля. А от этого зависит температура и влажность в салоне. Нарушенный воздухообмен приводит к запотеванию или обледенению задних боковых стекол, ухудшает обзор и влияет на безопасность дорожного движения.

Кроме того, запрещается эксплуатация транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения без разрешения ГИБДД МВД РФ. Есть организации, которые используют автомобили такси на правах аренды. Не являясь собственником транспортного средства, они не располагают возможностью оборудовать автомобили защитными экранами или зонирующими перегородками.

ОФИЦИАЛЬНО

Оперативный штаб по борьбе скоронавирусом Свердловской области:

- С водителями такси на площади 1905 года утром встретился министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков. Договорились провести встречу со всеми заинтересованными сторонами за круглым столом. Она пройдет уже сегодня днем, к участию в ней, кроме представителей от водителей, приглашены руководители крупнейших сервисов-агрегаторов, Госавтоинспекции и общественного совета по развитию такси. Отметим, что введение требования об организации защитных перегородок в автомобилях такси продиктовано исключительно заботой о безопасности пассажиров. Воздушно-капельный путь является ключевым при распространении новой коронавирусной инфекции, а результаты отдельных исследований, имеющиеся в публичном доступе, свидетельствуют о том, что именно сидящие напротив люди особенно подвержены воздействию частиц, передающихся по воздуху.

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