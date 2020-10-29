«У нас ввели прообраз комендантского часа»: врач об эффективности новых ограничений в Свердловской области

С 28 октября в Свердловской области действуют новые ограничения, связанные с коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С сегодняшнего дня в Свердловской области действуют новые карантинные ограничения. Евгений Куйвашев подписал указ 27 октября об ужесточении мер. Теперь носить маску необходимо во всех общественных местах, даже в лифте, в транспорте соблюдать дистанцию в полтора метра. Также глава региона запретил работу общепита с 23:00 до 6:00, в такси и ресторанах обязаны установить защитные экраны. Изменения вызвали бурю возмущения у местных жителей, запрет на работу баров сравнивают с комендантским часом, как в Европе. Мы спросили у врача лабораторной диагностики Александра Соловьева, насколько эти меры эффективны.

- У нас уже фактически ввели прообраз комендантского часа. Это еще не такой комендантский час, когда людям нельзя выходить на улицу, но тем не менее. С точки зрения влияния на ситуацию, мне кажется это очень слабо на чем-либо отразится. Во-первых, в этом интервале нет такого количества событий, где собираются группы людей, среди которых могла бы распространится коронавирусная инфекция и потом это бы повлияло на ежедневную статистику. Меры комендантского часа пришли к нам из Европы и первый опыт был введение его в средиземноморских странах, таких как Испания, Франция и Италия. Связано это с тем, что там другая культура барной жизни. Было доказано, что распитие алкоголя большими компаниями, способствует распространению коронавируса. У нас в области в зимний сезон, когда не работают уличные заведения. Я думаю, что эта мера паллиативная, дающая временное облегчение, - считает Соловьев.

Также эксперт считает, что соблюдение дистанции в общественном транспорте, невозможно. Да и проблема, по словам врача, лежит гораздо глубже. Сначала власти должны понять, почему автобусы ездят переполненными.

- Меры, которые вводятся у нас сейчас, директивные. Это предполагает за собой обязательный контроль, иначе в них нету смысла. Контролировать, как люди соблюдают дистанцию в общественном транспорте, я себе даже не представляю. Нужно решать проблему по-другому. Например, почему люди набиваются в общественный транспорт: тут либо не хватает маршрутов, либо автобусов. Поэтому мера губернатора не исполнима без влияния на первопричину. Люди также будут ездить и стоять близко друг к другу, - добавил эксперт в разговоре с «КП». - Относительно перегородок в такси, то здесь имеет смысл. Тут больше защита от инфицирования водителя автомобиля.

Напомним, новые ограничения в Свердловской области ввели, когда статистика по заболеваемости резко поползла вверх. Каждый день в регионе регистрируют более 250 заболевших и как минимум по три смерти в сутки.