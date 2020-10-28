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Коронавирус Covid-19

Оборудовать 20 тысяч машин за сутки - нереально: «Яндекс такси» - об указе губернатора Свердловской области

Уже с завтрашнего дня всех таксистов без защитных экранов между сиденьями начнут штрафовать
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Число заболевших на Среднем Урале достигло 35 360

Число заболевших на Среднем Урале достигло 35 360

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ужесточили меры по коронавирусу. Согласно новому указу губернатора Евгения Куйвашева, с 29 октября все такси должны быть оборудованы защитными экранами между сиденьями.

В «Яндекс такси» прокомментировали нововведения и отметили, что многие водители не смогут выйти на смену в ближайшее время.

- О подготовке такого указа не было известно заранее. Очевидно, что оборудовать больше 20 тысяч автомобилей такси в городе за одни сутки нереально. Мы видим огромное количество вопросов от таксопарков, индивидуальных предпринимателей и самозанятых водителей из Екатеринбурга. Они понимают, что с завтрашнего дня либо будут подвергаться риску штрафа, либо вынуждены прекратить работу и перестать зарабатывать, - заявили в пресс-службе сервиса.

Новые ограничения вступают в силу с 29 октября. Фото: портал правовой информации Свердловской области

Новые ограничения вступают в силу с 29 октября. Фото: портал правовой информации Свердловской области

Также с завтрашнего дня барам и ресторанам запрещено работать с 23:00 до 06:00. Исключение составляет обслуживание на вынос и доставка заказов в ночное время. В это время запрещено и проводить концерты. Кроме этого в регионе введен повсеместный масочный режим с учетом соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.

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