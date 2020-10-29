«Надеемся, это последние ограничения»: как рестораны Екатеринбурга отреагировали на требование ставить перегородки между столами

Рестораны в Свердловской области снова смогли открыться 18 августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за нового витка распространения коронавируса рестораны Свердловской области столкнулись с новым вызовом. В среду губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому с 23.00 до 06.00 общепит теперь работать не будет. А кроме того между столиками должны появиться защитные экраны. Эта новость оказалась полной неожиданностью для рестораторов и предприятий общественного питания.

- Запрет на работу с 23.00 до 06.00 это проблемная история, причем для баров сильнее всего, - отмечает Андрей Халяпин, директор ресторана «Мама Чоли». - Для них в это время идет самый большой трафик посетителей, особенно в пятницу и субботу. Получается, они теряют большой объем своей выручки. К тому же если человек пошел выпивать, куда ему идти после 23.00, когда бар закроется? В ресторан уже тоже не получится. Это дает возможность незаконно работающим заведениям забрать себе этих посетителей.

В кафе теперь между столиками должны стоять защитные экраны. Фото: Михаил ПАТЛИС

Что же до защитных экранов, то пока повсеместно в городском общепите они не появились. Слишком мало времени прошло.

- Мы будем их делать в любом случае, но пока ждем пояснений от Роспотребнадзора, - говорит Евгения Частикова, руководитель банкетной службы ресторанного комплекса «Космос». – Пока точных требований нет – как должны выглядеть перегородки, какого размера.

Как отмечают представители отрасли, в Екатеринбурге, например, работает не так много компаний, которые могут изготовить похожие перегородки. Причем спрос на их услуги одномоментно вырос, ведь после указа губернатора понадобились они всем заведениям общепита.

- Мы сделали запрос в компанию, которая с оргстеклом работает. Они сразу сказали, что мы не первые обратились к ним и время изготовления заказа будет порядка недели, - говорит Андрей Халяпин. - Пока рассматриваем два варианта, как сделать эти перегородки – либо уголок из оргстекла, либо в виде конструкции, которая подвешивается к потолку. Но склоняемся к уголкам, потому что подвесная система будет менять расположение столов. А вообще сейчас еще нет четкого понимания, какие зоны нужно отделять перегородками. То ли посетителя от посетителя, то ли сотрудника в зоне хостес. Из-за этого появятся дополнительные расходы. Но в плане сервиса и обслуживания ничего не изменится.

Не только выпить алкоголь, но и просто перекусить в ресторане после 23.00 теперь будет нельзя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впрочем, на ситуацию рестораторы сейчас смотрят более оптимистично, чем прошлой весной, когда им и вовсе пришлось закрыть двери для гостей на несколько месяцев.

- Сейчас все ищут где как и каким образом делать зонирование. На это нужно время и мы надеемся, что этот будут последние ограничения для ресторанного бизнеса, - говорит Лейла Джатдоева, основатель ресторанов Mio и Metis. - Хотелось бы еще раз отметить – ресторанный бизнес это самый стерильный бизнес. И такого количества людей в ресторанах сейчас нет. Мы с 18 августа (когда ресторанам позволили открыться, - Ред.) только и делали, что оберегали своих гостей и себя.