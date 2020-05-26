Откроются ли рестораны Екатеринбурга после пандемии коронавируса: отвечают рестораторы

Почти ровно два месяца прошло с того дня, как в Свердловской области в последний раз официант подходил к столику в ресторане и брал заказ у гостей. Из-за разгула коронавируса все точки общепита теперь могут работать только на вынос или через доставку. А вот собирать людей за столиками – нет.

Сначала все думали, что ограничения продлятся лишь до 5 апреля, но пандемия COVID-19, если и отступает, то очень медленно. Поэтому рестораны по-прежнему не могут полноценно работать. И до конца не ясно, когда же смогут. О том, как отразились на заведениях Екатеринбурга эти два месяца и планируют ли рестораны работать в полную силу после того, как им это разрешат, мы узнали у самих рестораторов.

РОЛЛ С ОГУРЦОМ – В ТОПЕ ПРОДАЖ

Чтобы компенсировать финансовые потери многие рестораны стали делать упор на работу через службу доставки. Причем горожане действительно стали чаще заказывать еду на дом. Однако теперь они предпочитают не дорогие деликатесы, а что попроще.

- Мы видим, что люди в целом продолжают баловать себя, заказывая доставку, но при этом они заказывают более простые роллы, начинают экономить, - отмечает Иван Зайченко, владелец ресторанов «Дель Песто» и «Сушкоф». - Ролл с огурцом, например, обычно в топы продаж никогда не попадал, а тут мы начали анализировать, и оказалось, что он попадает на 2-4 место по рейтингу продаж. Хотя ролл с огурцом это самая недорогая наша позиция.

Люди по-прежнему балуют себя, но деликатесы выбирают попроще и подешевле, например, роллы с огурцом.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за того, что залы в ресторанах работать не могут, в некоторых из них упал средний чек за заказ. Отдельно рестораторы отмечают ситуацию на позапрошлой неделе – тогда планировалось, что с 19 мая в Свердловской области будет снят ряд ограничений по коронавирусу. В частности, рестораны надеялись, что им позволят работать в формате уличных кафе. Но этого не случилось – особый режим был продлен сначала до 25 мая, а затем и до 1 июня.

- Объявили же, что 19 числа веранды можно будет открывать. Поэтому мы начали готовить столы и стулья. Заказали новую веранду, - говорит Иван Зайченко. - И теперь сидим с этими верандами, не знаем, что с ними делать. Грустим. Веранды есть, но открыть их нельзя. Лежат теперь на складе. Их ставить смысла сейчас нет. Может, к концу этого сезона поставим, а может, следующим летом только будем использовать.

Сейчас рестораны в Свердловской области работают только на вынос или через службу доставки.Фото: Алексей БУЛАТОВ

БИЗНЕС-ЛАНЧ РАБОТНИКИ ОФИСОВ СТАЛИ ЗАБИРАТЬ С СОБОЙ

Многие участники рынка не исключают, что пандемия коронавируса и ограничения на работу, вызванные ею, могут изменить количество ресторанов, работающих в городе. Часть из них просто закроется. Впрочем, сами рестораторы отмечают, что это случится в первую очередь с теми предприятиями, которые и до коронавируса чувствовали себя не очень хорошо. Остальные же сейчас готовятся к возобновлению работы залов, как только будет позволено.

- В принципе мы уже сделали расстановку столов так, чтобы они максимально были удалены друг от друга на социальной дистанции в 1,5 метра, - говорит Лейла Джатдоева, основатель ресторанов Mio и Metis. - В ресторане Metis к открытию мы поставим дезинфекционный тоннель на входе. Он на детекторе движения работает. Когда человек проходит сквозь него, то тоннель начинает обрабатывать его дезинфицирующим «дымом». Это не спиртосодержащая жидкость. Ее разработали специально под нас. На наш взгляд это должно вызвать больше доверия со стороны гостей.

Тех оборотов, которые сейчас есть у ресторанов Екатеринбурга, зачастую хватает только на поддержание сотрудников – чтобы сохранить команду.

- Вообще хочу сказать, что рестораны всегда были самым чистым бизнесом, - отмечает Лейла Джатдоева. - Ресторан невозможно было открыть без санитайзеров, без ламп бактерицидных, без санитарных книжек у сотрудников. То есть у нас достаточно жесткие нормы санэпидемконтроля с момента открытия. Конечно же, мы готовы открыться с соблюдением норм и правил. Единственное, хотелось бы, чтобы озвученные нормы – порядка 10 метров на одного человека – были пересмотрены, потому что это нереально.

Торговля алкогольными напитками была важной статьей доходов ресторанов. Сейчас ее нет.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ХОТИМ ОТКРЫТЬСЯ, КАК ТОЛЬКО ЭТО БУДЕТ ВОЗМОЖНО»

Одна из сложностей, с которыми столкнулись многие рестораны – образовавшаяся задолженность перед поставщиками, отмечают специалисты.

К примеру, с поставщиками продуктов, из которых рестораны готовили еду для посетителей в марте, они должны были расплачиваться в апреле. А деньгами, которые были заработаны в марте, рестораны расплачивались с поставщиками за февральские продукты. Но вот в апреле выручка резко упала, и платить поставщикам стало нечем.

- Возникла большая задолженность за март, и она прилетела на апрель, когда оборотных средств не было. Пришлось изыскивать деньги, - говорит Андрей Халяпин, директор ресторана «Мама Чоли». - Мы начали работать на вынос и доставку. Сотрудники офисов, которые раньше приходили к нам на бизнес-ланч, сейчас приходят и забирают бизнес-ланч с собой. Но, безусловно, мы не можем выйти на те объемы, которые имели до пандемии. В цифрах мы вышли на 40% от предыдущего товарооборота. Сейчас делаем реставрацию летней веранды, хотим открыться, как только это будет возможно.

И все-таки надпись «Аренда» на окнах кафе и ресторанов в Екатеринбурге встречается не редко. Впрочем, далеко не всегда это значит, что заведение закрывается. Надпись «Аренда», например, можно было встретить на некоторых кулинариях «Космос» в Екатеринбурге. Но на самом предприятии отмечают, что сеть работать продолжает, просто сейчас они экспериментируют над форматом.

- Кулинарий у нас 13. Из них три мы планируем перенести на другие площадки. Возможно, попробуем их в другом формате – фудкорта, например, - объясняет Евгения Частикова, руководитель банкетной службы ресторанного комплекса «Космос». - Рано или поздно мы провели бы этот «эксперимент». Пандемия просто ускорила этот процесс.

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