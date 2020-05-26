Перевалили за четыре тысячи: за сутки в Свердловской области нашли еще 207 заболевших COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 207 человек. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+166), еще 42 – жители других районов области. Таким образом, всего в регионе зарегистрировано больше четырех тысяч зараженных – 4 190. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Новыми пациентами стали жители Екатеринбурга (+166), Асбеста, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Заречного, Кушвы, Нижних Серег, Новоуральска, Первоуральска, Ревды, Режа, Среднеуральска, Шали, а также один житель другого региона РФ.

Общее число пациентов в тяжелом состоянии составляет 53. 34 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях больниц, в том числе 17 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 101. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Динамика распространения коронавируса на 26 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Кроме того, сегодня стало известно о еще двух погибших от коронавируса. Таким образом, всего в Свердловской области зафиксировано 20 смертей.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось поставить на ноги 1 499 человек.

Напомним, что в Свердловской области до 1 июня введен режим самоизоляции, а также масочный режим. Его продлили из-за того, что резко увеличился ежедневный прирост заболевших в регионе. Причиной этому стали майские праздники, во время которых многие не соблюдали самоизоляцию и устраивали в шумных компаниях пикники, а также вспышка среди сотрудников сети алкомаркетов «Красное&Белое». Кстати, соучредителя отправили под суд из-за массового заражения на складе.

Но несмотря на коронавирус и самоизоляцию свердловские власти продолжают подготовку к летней оздоровительной кампании. Сегодня стало известно, когда в Екатеринбурге и регионе откроются летние загородные лагеря.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 362 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3807 летальных исходов, выздоровело 131 129 человек.

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