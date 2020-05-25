Живет в лесу с 13 козами и Пегасом: как 30-летняя уралочка после развода с мужем сбежала из города в деревню

Можно ли сбежать из цивилизации в глухой лес и не пожалеть? Для 30-летней Юлии Шлыковой этот вопрос давно не стоит. Три года назад она оставила привычную городскую жизнь и вместе с пятилетним сынишкой рванула в деревню.

ЭКОПОСЕЛЕНИЕ ВАМ НЕ ДЕРЕВНЯ

Дом, где живет Юлия находится недалеко от поселка Висим под Нижним Тагилом. От Екатеринбурга ехать около 170 километров. Но отыскать его не так-то просто. Чтобы не плутать, звоним Юлии, она обещает встретить. Пока стоим на обочине дороги и ждем ее, мимо проезжает всего два автомобиля. Люди внимательно вглядываются в наши лица – приезжие здесь редкость. Наконец, к нам подъезжает старенькая Mazda-3.

Юлия начала заниматься сельским хозяйством три года назадФото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы, наверное, из «Комсомолки»? Айда за мной, - улыбается девушка за рулем.

Мы съезжаем с асфальта на «убитую» грунтовку и углубляемся в лес. Кажется, нам несказанно повезло с погодой. Дорога сухая и это позволяет медленно ехать. А вот во время дождей здесь нужен минимум внедорожник. Несколько километров позади, и вот уже среди глухого леса начинают появляться поляны. Вдалеке виднеется пара-тройка домов. Дальше дороги нет, есть только лесная тропинка. Бросаем машины и идем пешком.

Дом выполнен из глины и соломыФото: Алексей БУЛАТОВ

- Сюда я переехала три месяца назад, - рассказывает по дороге Юлия. – Вещи перевозила на санках-волокушках. На машине-то не подъехать. На все ушло около недели. У нас здесь не просто деревня, а экопоселение «Кедры Синегорья». Его организовали мои друзья. Живем натуральным хозяйством и стараемся максимально сблизиться с природой. У меня раньше проблемы со здоровьем были. Во время беременности, несколько микро-инсультов (приходящие нарушения мозгового кровообращения) перенесла, а сейчас здоровая! И желудок беспокоить перестал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/779748" frameborder="0"></iframe> Счастье без цивилизации: один день из жизни уральского экопоселения.Алексей БУЛАТОВ

Бытовой химии в экопоселении не используют - все должно быть натуральным. Животных на убой не выращивают. А еще здесь изучают древнерусскую культуру и фольклор.

Юлия уехала в экопоселение вместе с сыномФото: Алексей БУЛАТОВ

ДОМ ИЗ ГЛИНЫ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

Тем временем мы подходим к дому, где живет Юлия Шлыкова с 5-летним сыном. Глядя на добротный двухэтажный дом, не сразу поймешь, что он выполнен из глины и соломы.

За счет солнечных батарей в доме есть электричествоФото: Алексей БУЛАТОВ

- Я не сама его строила, - предвосхищая наш вопрос, отвечает Юлия. – Этот дом строили мои друзья: муж с женой. Они живут здесь с 2011 года. Переехали сюда, когда Лидия забеременела. Сейчас их дочке уже девять. Они меня сюда и позвали. Дали комнату на первом этаже – мы там живем с сыном. У нас - жителей экопоселения - нет стремления к обогащению, поэтому живу здесь совершенно бесплатно. Занимаюсь сельским хозяйством.

Рядом с домом установлены большие солнечные батареи. За счет них в доме есть электричество: можно зарядить телефон и планшет. Правда, хватает его ненадолго, поэтому приходится экономить. А зимой дом отапливают при помощи печи.

Так дом выглядит внутриФото: Алексей БУЛАТОВ

- Помимо нас здесь живут еще 13 семей. Общая территория нашего экопоселения - около 180 гектаров, - объясняет основательница «Кедров Синегорья» Лидия. – Многие уже оформили эти земли в долгосрочную аренду. Здесь мы проводим детский конный лагерь, семинары по пермокультуре - органическому земледелию, образовательные фестивали. Планируем построить школу для детей, образовательный центр для взрослых, дендрарий краснокнижных растений и свой семенной фонд.

Пока всего этого нет, дети, живущие в «Кедрах Синегорья» учатся дистанционно. Некоторые ходят в школу в Висиме.

ПЕГАС РОТВЕЙЛЕРУ НЕ ТОВАРИЩ

О жизни в деревне Юлия задумалась после развода с мужем три года назад. Супруг оставил ей садовый участок под Невьянском, машину, да немного денег на воспитание сына. Но Юлия решила эти средства вложить на развитие сельского хозяйства. Сама смастерила на участке сарай, завела двух свиней, десять уток и куриц.

Юлия очень любит своих животныхФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мне же надо было на что-то жить после развода,- продолжает Юлия. – Начала разводить бройлеров. Сама их колола, разделывала и ощипывала. Потом продавала в городе, чтобы обеспечить себя и сына. Пыталась делать деревенский творог. Ездила по фермам, покупала молоко. Кстати, тогда поняла, чтобы молоко было хорошим и вкусным надо не только правильно кормить корову, но и относится к ней, как к члену семьи.

Белого козленка зовут ЕсеняФото: Алексей БУЛАТОВ

Но девушке хотелось больше свободы и единения с природой. Так она оказалась в экопоселении. Здесь Юлия тоже разводит животных. Например, она привезла на ферму 13 коз!

Всего на участке живет 13 козФото: Алексей БУЛАТОВ

Когда заходим в загон, многочисленные козы при виде хозяйки начинают протяжно блеять.

- Они у меня красавицы, - с любовью говорит Юлия. – На участке я сделаю для них пару шалашей и горочку. Козы это ведь горные животные, они очень любят возвышенности.

Пространства для выгула коз на участке очень многоФото: Алексей БУЛАТОВ

Еще на ферме живет конь по кличке Пегас. Когда Юлия привезла на территории свою собаку породы ротвейлер, Пегас его невзлюбил.

Пегас каждый день ходит на пруд, а потом самостоятельно возвращается домойФото: Алексей БУЛАТОВ

- Они ведь оба самцы. Конь норовил то укусить, то ударить копытом. При первой их встрече у Пегаса эмоции били через край. Он торпедой носился по участку, думала затопчет собаку… Тогда я взяла ветку березы и вышла ему наперерез. Остановила. Потихоньку взяла за узду и отвела в стойло, - вспоминает женщина.

Между тем, Пегаса нигде не видно.

- Наверное, он пошел на пруд. Скоро вернется, - отвечает Юлия.

Сначала Пегас не поладил с ротвейлером ЮлииФото: Алексей БУЛАТОВ

Странно. Животными, которые гуляют сами по себе, обычно считают кошек, а не коней.

Мы пошли в сторону пруда в надежде увидеть белоснежного красавца. Юлия несколько раз громко прокричала его кличку, и статный белогривый конь появился на горизонте.

В экопоселениях очень бережно относятся к природеФото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас жительница экопоселения мечтает построить собственный дом. Для этого она осваивает печное дело и даже сама собирает печь – получается неплохо! Единственное чего ей пока не хватает – это проходимой машины, чтобы ездить по бездорожью. Поэтому Юлия пытается обменять свою «Мазду» на пикап.

Возвращаться на постоянное место жительства в родной Невьянск Юлия пока не планируетФото: Алексей БУЛАТОВ

Жители экопоселения очень гостеприимны. Кстати, они активно приглашают к себе пожить. Особенно тех, кто желает окунуться в необычную атмосферу и сблизиться с природой.