2020-05-25T17:31:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Послаблений не будет: Евгений Куйвашев объяснил, почему продлил режим самоизоляции

Губернатор подписал указ о продлении ограничительных мер до 1 июня
Алина СУРИНА
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Евгений Куйвашев объяснил почему в регионе продолжают действовать ограничительные мерыЕвгений Куйвашев объяснил почему в регионе продолжают действовать ограничительные мерыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня, 25 мая подписал указ о продлении ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции до 1 июня. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Глава региона написал пост, в котором объяснил уральцам, почему решил продлить режим самоизоляции.

Как рассказал губернатор, Роспотребнадзор рекомендует начинать снятие ограничений, если коэффициент распространения инфекции ниже единицы. В Свердловской области он сегодня вырос до 1,17 - в регионе зафиксировано рекордное количество выявленных случаев заболевания коронавирусом за сутки. По данным на 25 мая, на Среднем Урале COVID-19 подтвердился еще у 279 человек.

- Я не для красного словца ранее говорил, что мы внимательно проанализируем отложенный эффект от майских праздников, принимая решение о продлении или ослаблении ограничений. Посмотрите на статистику – сегодняшний пик, это, в том числе, эхо тех погожих дней, - написал губернатор.

По словам главы региона, в минувшие выходные на центральные улицы Екатеринбурга, где горожане отдыхали, как будто никакого коронавируса нет, было страшно смотреть. Уральцы продолжают игнорировать ограничительные меры, не смотря на увеличивающееся количество заболевших коронавирусом. Только за эти выходные были оформлены материалы по 265 нарушениям указа об особом режиме. А профилактических бесед проведено в разы больше, чем на предыдущей неделе.

- Ответственность за продление ограничений лежит в том числе на каждом, кто не может найти силы временно отказаться от прогулок и встреч с друзьями. В такой ситуации ни о каких послаблениях не может быть и речи, - написал Евгений Куйвашев.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

ИСТОЧНИК KP.RU

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