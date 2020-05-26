Названы даты, когда в Екатеринбурге и Свердловской области откроются загородные лагеря

26 Май 2020 2020-05-26T09:39:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Свердловские власти назначили даты, когда в Екатеринбурге и регионе открыли загородные детские лагеря. Так, поэтапное открытие загородных оздоровительных лагерей начнется с 15 июня. А лагеря дневного пребывания, а также лагеря труда и отдыха смогут принять детей только в июле.

Выезд детей на отдых за пределы Свердловской области запрещен до 1 июля. Все учреждения будут открываться только по согласованию Роспотребнадзора, и, в первую очередь, начнут работать только те лагеря, которые находится в зоне с наиболее благоприятной эпидобстановкой.

- В рамках летней оздоровительной кампании мы планируем обеспечить организацию оздоровления детей, чьи родители потеряли работу в связи со вспышкой коронавируса, также планируем охватить детей медицинских работников, трудящихся в усиленном режиме и оказывающих помощь тем, у кого выявлен COVID-19. Безусловно, будут охвачены дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

В реестр, сформированный Министерством образования и молодежной политики региона, включены 1 124 лагеря. Планируется, что летом смогут отдохнуть порядка 416 тысяч детей. Выделено на это из региональных и местных бюджетов порядка 2,5 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU