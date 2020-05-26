Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 26 мая 2020 года: продление ограничений и возмущение бизнеса

СТАТИСТИКА

За прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области зафиксировано 279 новых случаев заболевания коронавирусом, большая часть из них в Екатеринбурге (+225). Таким образом, общее число заболевших на Среднем Урале с начала пандемии составило 3 983 человека.

Новые заболевшие COVID-19 доставлены в инфекционные отделения местных больниц из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского, Кушвы, Полевского, Краснотурьинска, Серова, Березовского, Верхней Пышмы, Верхнего Дуброво, Красноуральска, Новоуральска, Дегтярска, Заречного, Среднеуральска, а также Тугулымского, Сысертского, Пышминского и Режевского городских округов.

Как Урал победил эпидемию испанки и от чего на самом деле умер Яков Свердлов: объясняет историк 00:00 00:00

В тяжелом состоянии сейчас находятся 53 пациента с коронавирусом, 114 человек – в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Также за сутки два человека скончались от коронавируса, таким образом, общее число жертв пандемии COVID-19 составило 18 человек. С начала февраля в области 1 270 человек полностью вылечились от коронавируса. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

Динамика распространения коронавирусаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ОСОБЫЙ РЕЖИМ ДО ЛЕТА

25 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил особый режим в регионе до 1 июня. Дело в том, что в области резко выросло число заболевших коронавирусом, это стало отложенным эффектом от майских праздников, когда уральцы массово вышли на улицы.

Как провести отпуск в 2020 году в период коронавируса: советы от автопутешественника из Екатеринбурга 00:00 00:00

Также губернатор вновь пожурил жителей региона за то, что в теплую погоду многие не сидят дома, а гуляют по Екатеринбургу, как будто никакого коронавируса нет. В итоге за выходные стражи порядка оформили документы по 265 нарушениям указа об особом режиме в Свердловской области. Также выросло число профилактических бесед на улицах.

- В такой ситуации ни о каких послаблениях не может быть и речи, - резюмировал Евгений Куйвашев.

В сложившейся ситуации предприниматели Свердловской области ждут, когда в регионе отменят ограничительные меры. Они кажутся нелогичными, но важно, чтобы риски новых вспышек заболевания коронавирусом были сведены к минимуму.

Памятка для уральцевФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

БИЗНЕС ЖАЖДЕТ РАБОТАТЬ

Больше всего предпринимателей беспокоит отсутствие определенности. Так, концертные площадки «вышли из игры» первыми, а откроются последними. И представители концертной отрасли ждет, когда правительство четко пропишет правила возврата деньги за купленные ранее билеты. Ведь, если все принесут билеты сразу, то будет коллапс.

Рестораторы Екатеринбурга надеялись, что им разрешат открыть летние веранды с 19 мая – был такой прогноз. И не просто надеялись, а закупили продукты. Но решение отложили, и теперь кто-то торгует на вынос, поставив столики для посетителей через дорогу от заведения, а кто-то просто ждет, не зная, что делать с закупленными продуктами.

Возмущаются и представители отрасли внутреннего туризма: толпы людей ездят в общественном транспорте, а провезти десять туристов в чистом автобусе по области нельзя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге под суд отправили соучредителя сети «Красное&Белое», где произошла вспышка COVID-19. Роспотребнадзор потребовал у суда закрыть склад (подробнее)

Побили рекорд: за сутки на Среднем Урале нашли 279 заболевших коронавирусом. Всего в регионе почти четыре тысячи зараженных (подробнее)

Живет в лесу с 13 козами и Пегасом: как 30-летняя уралочка после развода с мужем сбежала из города в деревню. Юлия Шлыкова занялась сельским хозяйством и избавилась от проблем со здоровьем (подробнее)