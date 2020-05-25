Побили рекорд: за сутки на Среднем Урале нашли 279 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились еще 279 случаев заражения коронавирусом. По сравнению с предыдущим днем (90 заболевших) число значительно увеличилось. Больше всего случаев – в Екатеринбурге. Таким образом, за весь период в регионе подтверждено почти три тысячи заболевших – 3 983. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Новыми пациентами стали жители Екатеринбурга (+225), Березовского, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Дегтярска, Заречного, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Серова, Среднеуральска, Новоуральска, Пышминского, Режевского, Сысертского и Тугулымского ГО. - Общее число пациентов в тяжелом состоянии, в данный момент проходящих лечение в стационарах региона, составляет 53. 41 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 18 больных, чье состояние вызывает особую тревогу у врачей, – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в региональном оперштабе.

Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 Екатеринбурга и больницы других муниципалитетов региона, – 114. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, за сутки подтвердились еще две смерти от COVID-19. Поэтому теперь в регионе – 18 погибших.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось полностью вылечить 1 270 человек.

Фото: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

В минувшие выходные в Екатеринбург прибыл пятый спецборт с гуманитарным грузом от уральских олигархов. Из Китая доставили первую партию из 20 аппаратов ИВЛ, которые уже в ближайшее время будут распределены по больницам Урала.

Кроме того, в СИЗО №1 в Екатеринбурге произошла вспышка коронавируса – диагноз подтвердился у семи арестантов. У них у всех заболевание протекает в бессимптомной форме.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

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