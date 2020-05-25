«Устали от неопределенности»: уральские бизнесмены о продлении ограничительных мер

В конце марта 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области закрылись гостиницы, рестораны, кинотеатры. Чуть позже работать разрешили только продуктовым магазинам, торговым точкам с товарами первой необходимости и аптекам.

Сейчас магазины постепенно открываются, заведения общепита работают на вынос. Однако к нормальной жизни бизнес еще не вернулся: по-прежнему закрыты торговые центры, рестораны, отели и развлекательные учреждения.

Что думают уральские предприниматели по поводу сохраняющихся ограничений в период пандемии коронавируса – в материале «КП-Екатеринбург».

СОХРАНИТЬ ДОВЕРИЕ ЗРИТЕЛЯ

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Татьяна Самойлова, директор арт-холдинга «Ангажемент»

- Мы все очень устали от неопределенности! Нашу отрасль «закрыли» первой и «откроют» последней. Ждем, когда разрешат вернуться к работе. Чтобы выжить, сейчас важно, чтобы федеральное правительство разработало и приняло новые нормативные регламенты возврата билетов на отмененные или перенесенные спектакли и концерты.

Если все сразу сдадут билеты, то будет коллапс, потому что организаторы физически не справятся с таким наплывом клиентов. Поэтому, делая все возможное для сохранения проектов, доверия нашего зрителя, репутации, мы ждем адекватной защиты от властей. Ограничения нужно снимать, когда это будет возможно. Очень хочу, чтобы все были здоровы и могли работать. Надеюсь, что этот день наступит скоро.

Кинотеатры еще долго будут пустоватьФото: Алексей БУЛАТОВ

ДУРАЦКИЕ МЕРЫ

Елена Лузина, руководитель туристической компании Ural Line Tour

- Мы не работаем. У нас в здании на этаже третий месяц темно – все офисы закрыты. Наша деятельность зависит от открытия границ, у нас аннуляции интуристов до конца августа. Но! Мы даже не можем вывести другой продукт – туры для местных жителей, потому что действует режим самоизоляции.

Меры дурацкие. Или изоляция для всех, или нет. Ходит же общественный транспорт. Какая разница – грязный трамвай, где потоком меняются пассажиры, или чистый автобус с небольшой группой туристов? Изоляция, ни денег, ни кредитов.

ПУСТЬ КРУТЯТСЯ САМИ

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Виталий Листраткин, основатель и генеральный директор ООО «Интерра»

- Отменять ограничения? Тут не отменять, а усиливать нужно, потому что растет заболеваемость. У нас рынки открыты, в результате – вспышка коронавируса в Железнодорожном районе. Во всех странах ослабляют режим на спаде заболеваемости, а у нас на пике.

Власти «ослаблением» расписались в том, что они не могут никого контролировать, потому что к каждому полицейского не приставишь. Как только потеплело, все вышли на улицы. Сверху пришла установка «денег не давать». А, значит, пусть сами как-то крутятся. Вот и результат.

Общепит по-прежнему закрыт. Работают только на выносФото: Алексей БУЛАТОВ

ВСЕ УЖЕ РАБОТАЮТ

Иван Зайченко, владелец ресторанов «Дель Песто» и «Сушкоф»

- На днях ситуацию с ограничительными мерами обсуждал с мамой. Она была на рынке и рассказывает, что там не протолкнуться. А рестораны в это время закрыты. Самое неприятное, что сначала власть говорила, что 19 мая откроет летние веранды, и рестораны закупили продукты, чтобы в этот день открыться. Потому что, уже невмоготу, надо же зарплату людям платить. Но в итоге ограничения продлили. Что делать с этими продуктами – теперь непонятно.

Второй момент: реально, все уже работают. Что уж строить из себя каких-то приличных. Кто-то из-под полы торгует, кто-то летник веранды неформально открыл: поставили скамеечки напротив заведения, формально это не летняя веранда, но люди заказывают на вынос и сидят там. Работает все, кроме ресторанов и торговых центров.

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