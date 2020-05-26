Появились ли маски в аптеках Екатеринбурга

Когда коронавирус был только на подходе к Свердловской области, уральцы бросились скупать медицинские маски.

- Ажиотаж такой, что по 500 штук в день скупают, - жаловались в аптеках корреспонденту «КП».

Но с начала пандемии прошло уже больше двух месяцев. Хватает ли масок? В поисках ответа на этот вопрос «КП» снова пошла по аптекам города…

ЕСТЬ, НО КИТАЙСКИЕ

Небольшая аптека на улице Советской. Не самый центр Екатеринбурга, но недалеко. На кассе - фармацевт в маске, сделанной вручную из толстого слоя марли. Первая же мысль: масок нет, сами защищаются, чем придется. Но нет, на мой вопрос фармацевт достает пачку масок.

- Есть китайские по 35 рублей за штуку, будете брать?

О том, что маска не местная, говорит ее внешний вид. Она целиком белая, Веревочек, чтобы на уши надевать, у нее нет. Неужели самому их еще отдельно надо пришивать?

- Да есть здесь все, - успокаивает фармацевт. - Только вместо веревочек тут ленточки, они спрятаны в маску. Вы их пальчиком вынимайте просто.

- Дороговато, - говорю я и иду в следующую аптеку.

В аптеках Екатеринбурга, которые мы обошли, дефицита масок не наблюдалось.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тут же рядом на перекрестке Уральской и Советской улиц расположилась аптека крупной сети. Маски тут тоже есть. Классические синие - с резиночками. Цена - 24,90 за штучку, плюс к маске скидку дают на антисептики для рук. На соседней улице Уральской такие же, только за 27 за одну штуку.

Ближе к центру цены растут. По улице Гагарина в аптеках за одноразовую маску просят уже 36 рублей, где-то - 37. А еще продают тканевые многоразовые - 130 рублей за две штуки.

КТО РЕГУЛИРУЕТ ЦЕНУ

Похоже, что проблема с нехваткой защитных масок в Екатеринбурге решена. Во всяком случае, аптек, где бы их не было, нам не попалось. Впрочем, еще 19 мая министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин заявлял, что предприятия региона стали полностью покрывать потребность в медицинских масках.

- На 18 марта мы двумя предприятиями выпускали 45 тысяч масок в сутки, - говорит Сергей Пересторонин. - Они расходились не только по нашему региону, но и по всей России. Сейчас около 150 - 160 предприятий легкой промышленности принимают участие в производстве средств индивидуальной защиты. Месячный объем производства составляет 12,5 миллионов масок при потребности в 7 миллионов.

В региональном Росздравнадзоре, сотрудники которого следят за тем, сколько в аптеках региона сейчас есть масок, тоже говорят, что проблема решена.

- По данным аптечных организаций, в аптеках у нас порядка 52 тысяч медицинских масок по Свердловской области, - говорит Ольга Воеводова, начальник отдела контроля обращений лекарственных средств, медицинских изделий и реализации государственных программ в сфере здравоохранения Росздравнадзора по Свердловской области. - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения за последние два месяца выдала порядка 130 регистрационных удостоверений на производство этих масок по всей России.

Среднее цена одной медицинской маски в Свердловской области в мае 2020 года - около 35 рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что же касается цены, то за последние месяцы стоимость одной единственной масочки - а ее можно носить всего два часа! - выросла в три-четыре раза. В начале января маска стоила от 3 до 9 рублей. В мае средняя цена уже 35 рублей. И, как оказалось, ценник мог бы быть и выше.

- Никаких ограничительных рамок по цене законодательно сейчас не установлено - ни минимума, ни максимума, - объясняет Ольга Губа, пресс-секретарь Свердловского УФАС России. - Маски не входят в перечень медицинских предметов, цена на которые регулируются законодательно. Увеличение спроса ведет к увеличению и стоимости автоматически.

Однако, отмечают в УФАС, если кто-то считает, что некая аптека сильно завысила цену, то он может обратиться к ним. Тогда они проверят аптеку, выяснят, на каких основаниях товар подорожал.

- Мы примем меры, если будет выявлен факт сговора, когда несколько аптечных сетей договорились о необоснованном завышении цены, либо аптечная сеть с большим распространением будет злоупотреблять доминирующим положением, - добавляет Ольга Губа.

Ранее рост цен аптеки объясняли специалистам Росздравнадзора тем, что сами поставщики подняли цены и что просто увеличились расходы на транспортировку товаров и аренду помещений.