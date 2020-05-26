Как долго COVID «живет» в лифте и закроют ли офис на карантин, если есть заболевший: разбираемся с уральскими медиками

В период вспышки коронавирусной инфекции в сообщениях Минздрава и Роспотребнадзора часто встречается термин «эпидемиологическое расследование». Что это такое и, в каком случае врачи его начинают? Как долго коронавирус может «жить» в лифте? И какие антисептики наиболее эффективны?

Эти и многие другие вопросы «Комсомолка» задала заместителю начальника Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольге Лосевской и заместителю главного врача Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Андрею Переверзеву.

ВИРУС МОЖЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ?

- Ольга Леонидовна, в каких все-таки случаях санитарные врачи начинают эпидемиологическое расследование?

- Эпидрасследование проводится при регистрации случая инфекционного заболевания. Оно проводится для того, чтобы узнать причины заболеваемости, установить источник инфекции, выяснить пути и факторы ее передачи, и самое главное – своевременно провести мероприятия, которые направлены на предупреждение дальнейшего распространение инфекции.

Да, часто это похоже на расследование полиции. Прежде, чем выйти в очаг, где зафиксирована вспышка заболевания, мы оперативно анализируем экстренные извещения, которые приходят из лечебно-профилактического учреждения, определяем круг контактных лиц.

Иногда эпидемиологическое расследование может напоминать расследование в привычном смысле этого словаФото: Олег ЗОЛОТО

- Все-таки, как врачам удается восстановить все контакты человека с подозрением на СОVID-19?

- В первую очередь это опрос самого заболевшего, первого круга контактных – тех людей, которые проживают с заболевшим и тех, кто тесно с ним контактирует. Например, друзья или те, кто сидит с заболевшем в одном кабинете на работе.

К сожалению, часто человек не понимает, что представляет собой опасность для окружающих даже когда у него нет клинических симптомов заболевания и даже, если он сидит дома, ведь у него же в квартире есть вентиляция...

- Серьезно? Вирус может «пробраться» даже через вентиляцию из соседней квартиры?

- Теоретически да. Инфекция ведь передается воздушно-капельным путем. Правда, установить это сложно и нет фактов, достоверно это подтверждающих. Если же говорить о случаях заражений по подъезду, то они происходят при личных встречах в подъездах, а также контактно-бытовым путем через перила, ручки дверей, почтовые ящики, кнопки вызовы лифта, если человек не пользуется средствами индивидуальной защиты.

Мы задали интересующие вопросы Ольге Лосевской и Андрею Переверзеву. Фото: Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

ВИРУС ЖИВЕТ НА ПРЕДМЕТАХ ДО 78 ЧАСОВ

- Есть ли какие-то критерии помещений, где при появлении больного СОVID-19 заболевших будет много? Например, зависит ли это от его метража?

- Это зависит от плотности людей в помещении – насколько они близко находятся друг от друга. Поэтому важно не нарушать социальную дистанцию. Все-таки основной путь передачи инфекции – не воздушно-пылевой, а воздушно-капельный, например, при чиханье и кашле и контактно-бытовой.

- Насколько вероятно заразиться в лифте, если проехать в нем с зараженным коронавирусом?

- Если человек, который едет в лифте, например, чихнет, то скорее всего второй, незащищенный маской пассажир лифта, заразится. Еще есть вероятность инфицироваться, нажав на кнопку вызова лифта, если она не обрабатывается или некачественно обрабатывается дезинфектантами. Вирус может «жить» на предметах до 78 часов. Но это зависит от поверхности. На бумаге, например, до 24 часов. Вот почему очень важно часто мыть руки и обязательно не трогать грязными руками лицо.

МНОГИЕ РАБОТОДАТЕЛИ ИГНОРИРУЮТ ПРАВИЛА РОСПОТРЕБНАДЗОРА

- Многие уверены, что если, например, в офисе у какого-то найдут коронавирус, то под карантин попадут все сотрудники, а само здание закроют. Это так?

После госпитализации больного подъезд или офис тщательно обрабатываютФото: Алексей БУЛАТОВ

- Первым делом происходит госпитализация. После нее сотрудники дезподразделения выезжают и обрабатывают помещение. Выявляется первый круг контактов – те, кто сидел с человеком в одной комнате и те, с кем больной контактировал, например, ходил вместе на обед. Мы выдаем людям из первого круга контактов постановление Роспотребнадзора об изоляции, и они на 14 дней изолируются дома. За остальными устанавливается медицинское наблюдение. Если в течение 14 дней у них проявляется «клиника» ОРЗ, то они обследуются на COVID. Сам офис при этом не закрывают, его только подвергают обработке. Хотя, конечно, бывают случаи и когда приходится полностью закрывать объект, но это при том, если в нем была зафиксирована групповая заболеваемость, а не 1-2 случая.

- Андрей Валерьевич, как происходит обработка помещения? Через какое время люди могут вернуться в квартиру или на рабочее место?

- Бригада дезинфекторов состоит из трех человек. Дезинфекция проводится после того, как больного госпитализировали. Полностью орашается вся площадь помещения, в том числе и стены. Растворы с вирулицидным действием бывают разного класса. Мы, например, мы пользуемся теми, которые не могут вызывать у людей аллергических реакций. Убирать вещи во время дезинфекции – не обязательно. Главное, чтобы не было продуктов питания и животных. В среднем через 40 минут в помещение можно заходить и начинать проветривание. После этого нужно подождать еще минут 30.

Средства, которыми обрабатывают подъезд не вызывают аллергиюФото: Алексей БУЛАТОВ

Каждое утро мы получаем информацию о заболевших или подозрениях на коронавирус и сотрудники дезотдела выезжают на обработку по четырем районам Екатеринбурга, по которым работает наши отдел и филиал Роспотребнадзора. Всего по городу в день обрабатывают порядка 70-100 подъездов, мест общего пользования и помещений.

- Ольга Леонидовна, недавно произошла крупная вспышка коронавируса на складе алкомаркета «Красное и Белое». Почему на ваш взгляд там было зафиксировано такое большое число заболевших?

- Как правило, основными причинами всех вспышечных заболеваний в рабочих коллективах является несоблюдение профилактических рекомендаций Роспотребнадзора. Работодатель обязан создать все условия, препятствующие распространению вируса на предприятии, не должен допускать на работу сотрудников, у которых есть симптомы заболевания (повышенная температура, слабость, утомляемость, головная боль), должен следить за применением работниками средств индивидуальной защиты, использованием антисептиков, соблюдением социальной дистанции, но с обратной ситуацией мы сталкиваемся сегодня постоянно.

Расследование же по заболеваемости на складе «Красного и Белого» еще продолжается.

До больницы пациента с COVID доставляют на скоройФото: Алексей БУЛАТОВ

- Часто ли вам приходится сталкиваться с так называемыми ковид-диссидентами? То есть, людьми, которые не верят в существование коронавируса и не хотят добровольно госпитализироваться?

- К сожалению, такое происходит довольно часто. Бывают разные случаи. Приходится подключать МВД, добиваться принудительной госпитализации через суд. Суды в этом идут нам на встречу и такие дела рассматривают быстро, в том числе и по выходным.

- Скажите, есть ли какой-то эффект от обработки рук влажными салфетками? На рынке таких довольно много. Многие не содержат спирта. Могут ли они убить вирус?

- Для эффективной дезинфекции в антисептике должно быть не меньше 75% спирта. Но салфетки в любом случае удаляют грязь, поэтому будут не лишними. Но главное это все-таки качественно мыть руки.

- Андрей Валерьевич, есть теория, что среди курящих людей процент заражения коронавирусом существенно ниже.

- Это не более чем гипотеза, ни одного подтвержденного факта по этому поводу нет. В Китае люди старшего возраста в основном не курят. Курит больше молодежь, а вирусу, как известно, подвержены в первую очередь люди старшего поколения и это связано с тем, что у них накоплено больше хронических заболеваний и ниже иммунитет.

Вообще по поводу коронавируса много теорий. Например, была гипотеза, что вирусу меньше подвержены люди, которым в детстве вводили вакцину БЦЖ – прививку от туберкулеза. Сравнивали число заболевших в бывших ФРГ и ГДР (в ГДР прививка была обязательной в раннем возрасте, в ФРГ нет). Выдвигаются и другие гипотезы. Но объективных данных, которые бы доказывали их, на данный момент нет.

ДЕВУШКА С КОРОНАВИРУСОМ И СОБАКОЙ

- Ольга Леонидовна, именно ваши подразделения Роспотребнадзора госпитализировали первого больного с коронавирусом в Свердловской области и, насколько известно, это была молодая девушка. Расскажите подробнее о том, как это происходило.

Собака породы джек-рассел-терьер несколько дней прожила у приютившего ее сотрудника РоспотребнадзораФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- На момент госпитализации первого больного в Свердловской области мы еще не были стопроцентно уверены в диагнозе, потому что исследования, проведенные в Екатеринбурге, еще подтверждались в новосибирском «Векторе». У нас на руках был предварительный результат. Но мы всегда должны работать на опережение и своевременно госпитализировать больных, чтобы не допустить распространения инфекции.

- Что вы ей сказали?

- Что у нас есть только подозрение на коронавирус, поэтому ей нужна госпитализация в 40-ю больницу. Мы начали ей звонить где-то в 21-22 часа, а приехали уже к половине двенадцатого и специалисты её, конечно, предупредили, что приедут в защитных костюмах и просили не пугаться. Но все равно у человека был шок, пришлось долго с ней беседовать и успокаивать.

- Тогда на брифинге в оперштабе сообщалось, что у девушки была собака. Куда ее пристроили?

- У нее жила собака породы джек-рассел-терьер и она наотрез отказалась бросить своего питомца. Ей действительно было не с кем его оставить. Мама была вместе с ней на отдыхе в Италии, поэтому она была госпитализирована как контактная из первого круга. Брат был в командировке и тоже не мог взять собаку.

Тогда один из наших сотрудников вызвался взять собаку к себе домой. Пообещал ухаживать, пока брат девушки не вернется из командировки. Перед этим мы обратились за консультацией в Россельхознадзор, где нам подтвердили, что животные не заболевают коронавирусом и не являются его переносчиками.

Собака жила у нашего сотрудника около двух дней – пока брат девушки не вернулся из командировки. При этом он кормил собаку только кормом, который порекомендовала её хозяйка. Еще он постоянно фотографировал, как собака ест и как он с ней гуляет и отправлял эти фотографии ей по WhatsApp.

К счастью, хозяйка собаки переболела СОVID-19 в легкой форме и сегодня здорова.

- Что бы вы порекомендовали читателям «Комсомолки»?

- Прежде всего неукоснительно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора по профилактике СОVID-19. Не заблуждаться и не думать, что инфекция опасна в основном для лиц старше 65 лет, ей сегодня подвержены совсем маленькие дети и молодежь. Быть рассудительными и острожными, беречь себя, своих близких и окружающих их людей.

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