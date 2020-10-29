Это не безопасно: таксисты просят прокуратуру проверить законность требования перегородок в машинах

Перегородка должна стоять между пассажиром и водителем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сервис заказа такси «Максим» пожаловались на указ губернатора Свердловской области, который обязал перевозчиков устанавливать специальные экраны между водителем и пассажиром. Разобраться попросили прокуратуру, сообщили в пресс-службе такси.

Вот несколько аргументов, которые приводит перевозчик. Во-первых, установка перегородки в такси не предусмотрена заводской конструкцией автомобиля, а технический регламент таможенного союза запрещает внесение таких изменений. Во-вторых, зонирующий экран повлияет на циркуляцию воздуха, а от туда - запотевшие и замерзшие стекла.

- В соответствии с перечнем неисправностей и условий запрещается эксплуатация транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения без разрешения ГИБДД МВД РФ или иных органов, определяемых правительством РФ. Таким образом, указ возлагает на организации, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, обязанность по регистрации в ГИБДД МВД России изменений в конструкцию автомобилей, - сообщает пресс-служба такси.

Перевозчик утверждает, что все своим пассажирам они рекомендуют садиться сзади, на правое сидение по диагонали от водителя – так останется полтора метра дистанции. Также каждый должен находится в маске, особенно, если есть признаки ОРВИ. Для расчета с водителем просят выбирать безналичный способ. Это минимизирует контакты.

Кстати, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом Свердловской области объяснили, какие должны быть перегородки. Ведь новые правила касаются не только такси, но и мест общепита. В оперштабе заявили, что им не принципиально из какого материала сделаны экраны.

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