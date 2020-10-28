В машинах такси Свердловской области появятся экраны между водителем и пассажиром для защиты от коронавируса

Новое ограничение начинает действовать с 29 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за распространения коронавируса в Свердловской области ввели новые ограничения. Так, сегодня губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в заведениях общепита теперь будут установлены защитные экраны между столиками. Но появятся такие экраны не только в них.

- Такие же экраны теперь нужны в такси - между водителем и пассажиром, - отметил Евгений Куйвашев.

Это изменение вступит в силу с 29 октября. Добавим, что за минувшие сутки коронавирус был подтвержден еще у 291 человека. Всего же с начала пандемии в Свердловской области им заразились 35 360 человек.