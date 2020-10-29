В этом году Николаю Романову исполнилось 65 лет. Согласно указу губернатора, он должен находиться на самоизоляции до 9 нояюря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Послушники отца Сергия не пустили на территорию Среднеуральского женского монастыря сотрудников полиции и Следственного комитета. Накануне силовики приехали в обитель, чтобы вручить бывшему схимонаху повестку о явке на допрос. Николай Романов проходит свидетелем по уголовному делу по статьям Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».

Но дальше второго шлагбаума силовикам пройти на позволили, прихожане в резкой форме попросили правоохранителей удалиться с территории. Ранее адвокат Николая Романаова заявила, что он не покинет монастырь в связи с указом губернатора Свердловской области. В данный момент в регионе действует режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

- Отец Сергий на самоизоляции. Присылайте письма по почте, - сказал один из жителей монастыря.

- Мы лишь хотим убедиться, что он живой, - ответил участковый.

Примечательно, что на этой неделе монастырь подвергался прокурорской проверке, но тогда речь шла об инциденте, который произошел летом, когда умерла тяжелобольная девочка. Кроме этого СК расследует уголовное дело по статье «Истязание». По версии следствия, с 2004 по 2019 года в обители издевались над несовершеннолетними, в числе жертв уже семь бывших послушников.

Отца Сергия лишили сана, а позже и вовсе отлучили от церкви. Это было связано с провокационными проповедями бывшего схиигумена, а также с тем, что он не выполнял указания митрополита. Но опальный священнослужитель так и не покинул стены Среднеуральского женского монастыря. Он продолжает удерживать обитель вместе со своими многочисленными сторонниками.

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