Свердловский министр обсудил с водителями скорой Нижнего Тагила переход на аутсорсинг

Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов встретился с водителями скорой помощи Нижнего Тагила, которые выступали против перевода автопарка на аутсорсинг. Обратившись к сотрудникам СМП, он заверил, что региональный Минздрав получил от компании-аутсорсера письменные гарантии сохранения всех социальных и трудовых прав водителей.

- Мы защитим ваши интересы. Водители скорой помощи - это самые лучшие водители, профессионалы. И бригада неделима, - обратился министр к водителям. - Мне приходилось работать на скорой помощи, и я четко вижу: сначала, когда машина мчится к пациенту, главный - водитель, потом он помогает, если требуется, когда идет транспортировка больного, потом главным становится врач. Поэтому наша главная задача - обязательно проговорить этот вопрос. Мы не позволим необоснованно кого-то уволить из аутсорсинговой компании.

На встречу пришла также и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Был и председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Вячеслав Погудин, который пообещал водителям, что депутатский корпус не останется в стороне и проконтролирует процесс перевод автопарка на аутсорсинг в 2021 году. В том числе депутат заверил, что будут проверены все предварительные договоренности с частной компанией.

Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

- Действительно вопрос, который нужно обсуждать: как будут распространяться в условиях аутсорсинга выплаты, надбавки в случае, если водитель принимает участие в эвакуации пациента и так далее. Это на практике происходило и это будет происходить даже в условиях аутсорсинга, - сказал Вячеслав Погудин.

Отметим, что компания-аутсорсер, согласно условиям конкурса, предоставит 33 укомплектованных автомобиля, в том числе три резервных. Как отметили в пресс-службе Минздрава, это позволит организовать работу 30 круглосуточных выездных бригад «скорой» Нижнего Тагила. Частная компания возьмет на себя техобслуживание, ремонт, взаимодействие с ГИБДД, обучение водителей и решение прочих организационных вопросов. Планируется, что это снизит нагрузку на руководство станции и медиков и позволит им сосредоточиться на оказании помощи и на совершенствовании работы.

Сотрудники скорой помощи Нижнего Тагила выступали против перевода автопарка на аутсорсинг всеми возможными способами. Сначала медики и водители записывали видеообращение, в котором объяснили почему не согласны с тем, что их отдают в частные руки. Затем водители хотели устроить пикет недалеко от здания администрации Нижнего Тагила, но им отказали в его проведении из-за коронавируса.

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