Фото: скриншот с видео

Сотрудники скорой помощи Нижнего Тагила высказались против передачи автопарка на аутсорсинг [прим.ред - автомобили СМП планируют передать частной организации, которая будет заниматься их обслуживанием]. Коллективное видеообращение медиков опубликовано в группе «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети ВКонтакте.

Механики и водители, работающие на СМП, считают, что необходимости повышать эффективность работы за счет перевода на аутсорсинг нет, так как станция имеет хороший автопарк, готовый к обслуживанию и профессиональных работников. Они уверены, что если станцию передадут частнику, то большинство сотрудников уйдет.

- Мы сейчас на государственных гарантиях. Мы пойдем к частнику, который будет диктовать свои условия. Мы потеряем в зарплате. Соответственно начнется смена коллектива. От этого пойдет несвоевременное оказание помощи. Потому что коллектив также нужно новый обучить всему, на что частник не будет тратить время и деньги, - высказал свое мнение водитель Михаил Смольников. - Министр сказал, что аутсорсинг - это ради экономии. Я подсчитал - экономии никакой. За три года у нас 300 миллионов рублей переплаты. Они говорят, что у нас нет денег на машины, но эти 300 миллионов мы можем позволить себе восемьдесят новых автомобилей класса C, полностью подготовленных к реанимации. Не понимаю, зачем нам отдавать частнику 300 миллионов?

По словам заведующего вагонской подстанцией Виктора Кондратьева, ещё в прошлом году весь персонал «неотложки», включая руководство, высказывалось против передачи автомобилей частникам. Медики писали обращение на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с просьбой вмешаться в ситуацию и отказаться от аутсорсинга.

- Это решение принято на уровне губернатора. И губернатор недавно об этом решении публично высказался. Он заявил, что этот вопрос уже решён. Коллектив воспринял эту информацию негативно и появился опять повод у наших водителей снова писать, снова говорить об этой ситуации и снова убеждать правительство области, что мы относимся к этому негативно, - рассказывает Виктор Кондратьев.

Напомним, Евгений Куйвашев действительно недавно на заседании Заксобрания высказывался по поводу перевода скорых на аутсорсинг и объяснил, зачем это необходимо. По его словам, это повысит эффективность работы экстренной службы.

- Мы говорим о росте заработной платы, об эффективном использовании финансовых ресурсов. Без изменений это не возможно. Посмотрите, как загружена скорая помощь в этом году. Никто не ставит целью сократить скорую помощь, главная цель - увеличение количества машин, улучшение качества работы. Весь мир идет по этому пути. Мы почему в каменном веке будем оставаться? Деньгами надо распоряжаться эффективно, - сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что понимает волнение людей, но, по его мнению, необходимо освобождать врачей от, например, покупки запчастей, чтобы они работали по профилю. Также Евгений Куйвашев добавил, что речь о сокращении людей не идёт.

Сейчас в Свердловской области на аутсорсинге работают пять подстанций скорой помощи Екатеринбурга. С февраля 2021 года на аутсорсинг будут отданы 10 подстанций в Первоуральске, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле. Сейчас проходят конкурсные процедуры по выбору компании-аутсорсера.

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