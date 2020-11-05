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В Каменске-Уральском машины скорой помощи отдадут на аутсорсинг

Конкурс опубликовали на сайте госзакупок
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Помимо автомобилей исполнитель обязан предоставить водителей для работы СМП

Помимо автомобилей исполнитель обязан предоставить водителей для работы СМП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском скорую помощь отдают на аутсорсинг. Согласно сайту госзакупок для обслуживания выездных бригад СМП ищут 20 автомобилей - 18 основных и 2 резервных. Согласно документам, машины должны быть выпущены не ранее 2020 года.

В конкурсной документации также указано, что помимо автомобилей исполнитель обязан предоставить водителей, а также обеспечить контроль работы водителей и графика скорых.

Контракт рассчитан на два года. Заявки принимаются до 26 ноября, но обслужить подстанцию нужно будет начиная с января 2021 года. За всё время работы победителю конкурса готовы заплатить 384 215 832 рубля.