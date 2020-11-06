Контракт с компанией-аутсорсером планируется заключить на три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске машины скорой помощи переведут на аутсорсинг. Поиск компании, которая предоставит 18 автомобилей с водителями опубликован на сайте госзакупок. Контракт планируется заключить на три года. Его начальная цена составляет 311,7 миллионов рублей.

В документах указано, что подрядчик будет обслуживать Первоуральск и Староуткинск. Компании нужно будет следить за состоянием автомобилей и здоровьем водителей. Подрядчика, который начнет работу с начала 2021 года, планируют определить 4 декабря.

Напомним, ранее на госзакупках появился конкурс по поиску подрядчика для СМП Каменска-Уральского. Там планируют отдать подстанцию скорой на аутсорсинг на два года. За всё время работы компании-аутсорсеру готовы заплатить 384 215 832 рубля.