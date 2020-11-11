В СМП Нижнего Тагила увольняют сотрудников, но по большей части под сокращение попадет технический персонал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле из-за перевода машин на аутсорсинг увольняют сотрудников скорой. Приказ о сокращении персонала СМП опубликовали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил». Согласно документу из скорой уволят регистраторов, кладовщиков, механиков, слесарей, фельдшеров предрейсового осмотра и самих водителей.

Фото: группа Вконтакте Инцидент Нижний Тагил

Сократить персонал планируется до февраля следующего года. Как рассказали в минздраве региона, водители будут приняты на работу в компанию, с которой будет заключен договор.

- В соответствии с законодательством сейчас и происходит процедура сокращения. Министерством здравоохранения установлен контроль за обязательным оформлением между поставщиком услуг и водителями специализированного автотранспорта трудовых отношений и установлении условий оплаты труда, не ухудшающих положение водителей при переходе к аутсорсинговой организации, - рассказали в пресс-службе минздрава.

Напомним, что машины скорой на аутсорсинг также передадут в Каменске-Уральском и Первоуральске. В обоих городах это планируется сделать до начала следующего года. В январе перевод «скорых» на аутсорсинг поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона обещал, что из-за новаторского перехода на новую систему, никого из ныне работающих медспециалистов увольнять не будут.

- Медицинская часть не поменяется: состав бригад останется прежним, - подтвердили в минзраве. - На станциях произойдет стопроцентная замена всего автотранспорта на новые автомобили с самым современным бортовым оборудованием класса «В» и реанимобили класса «С».

Также в минздраве отметили, что машины будут оснащены gps-навигаторами и радиостанциями. По словам представителя ведомства, при переходе на аутсорсинг автотранспорт скорой будет предоставлен оператором, который возьмет на себя техобслуживание, ремонт, работу с ГИБДД, со звуковыми сигналами, с обучением водителей. Также компания будет нести ответственность за расследование дорожно-транспортных происшествий, если в них окажутся участниками кареты «скорой помощи» и прочее.

Оператор будет проводить техническое обслуживание транспорта, контроль выезда на линию и выход с линии. Получается, что все услуги, которые не свойственны медицинской организации, компания-аутсорсер возьмет на себя.