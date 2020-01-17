Куйвашев поддержал перевод «скорых» на аутсорсинг

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:02:01+03:00

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Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отвечает на вопросы журналистов во время своей итоговой пресс-конференции. Во время разговора была затронута тема новаторского решения в сфере медицины – перевод машин Скорой помощи на аутсорсинг. На это, напомним, было выделено 107 миллионов рублей.

- Аутсорсинг давно работает. У нас есть частные «скорые». 107 миллионов пойдут на приобретение новых автомобилей, - рассказал Куйвашев. – Во всем мире Скорая помощь сегодня передана на аутсорсинг. Они зарабатывают деньги, за счет этого пополняют автопарк.

Также губернатор пообещал, что из-за новаторского перехода на новую систему, никого из ныне работающих медспециалистов увольнять не будут. И пообещал, что зарплаты «станут больше».

ИСТОЧНИК KP.RU