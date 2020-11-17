Евгений Куйвашев объяснил необходимость перевода скорой на аутсорсинг

Евгений Куйвашев объяснил зачем скорые в регионе необходимо перевести на аутсорсинг Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании Заксобрания объяснил, зачем необходимо переводить станции скорой помощи на аутсорсинг. Вопрос об этом главе региона задал депутат Заксобрания от Нижнего Тагила Владимир Радаев. Губернатор ответил, что перевод на аутсорсинг повысит эффективность работы экстренной службы.

- Мы говорим о росте заработной платы, об эффективном использовании финансовых ресурсов. Без изменений это не возможно. Посмотрите, как загружена скорая помощь в этом году. Никто не ставит целью сократить скорую помощь, главная цель - увеличение количества машин, улучшение качества работы. Весь мир идет по этому пути. Мы почему в каменном веке будем оставаться? Деньгами надо распоряжаться эффективно, - сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что понимает волнение людей, но, по его мнению, необходимо освобождать врачей от, например, покупки запчастей, чтобы они работали по профилю. Также Евгений Куйвашев добавил, что речь о сокращении людей не идёт.

В Екатеринбурге сейчас на аутсорсинге работают три станций скорой помощи. Со следующего года отдать СМП компании-аутсорсеру планируется в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске.

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