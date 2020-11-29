Заместитель губернатора Свердловской области ответил сотрудникам скорой, выступающим против аутсорсинга

Павел Креков заверил, что сотрудников СМП никто увольнять не будет, кроме того водителям поднимут зарплаты, а автопарк обновят Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков ответил сотрудникам скорой, выступающим против аутсорсинга. Напомним, что медики, водители и механики СМП в Нижнем Тагили записали видеообращение в котором высказались против перехода организации к частникам. Заместитель губернатора назвал такой подход к работе СМП логичным.

- Речь идет о том, что «а» - никто никого не увольняет, «б» - уровень оплаты труда водителей не только не снижается, но и несколько повышается, «в» - парк автомобилей обновляется, «г» - врач перестает заниматься несвойственными ему функциями: колесами, моторами, ремонтами и так далее. Всё это ведет к улучшению станции скорой медицинской помощи как медицинского учреждения. Это принцип, по которому работает весь мир, - передает слова Павла Крекова оперштаб.

Он добавил, что власти рассчитывают найти на доброкачественных аутсорсеров. Кроме того при обновлении парка машин, при том, что медики будут разгружены от выполнения непрямых или несвойственных им функций, а все работающие остаются там же, где и работали, только под другим названием, Павел Креков оснований для волнения не видит.

- Тем не менее, коли они есть, мы уже с министром говорили на эту тему, еще раз специалисты поедут, разъяснят, выслушают и ответят на вопросы. Но я объективно не могу понять, в каком месте здесь зарыта опасная собака. Думаю, не надо этого опасаться, - отметил заместитель губернатора.

Власти не видят опасности перехода скорых к частникам так как при заключении договора с компанией-аутсорсером проговариваются условия разрыва контакта, если опыт окажется неудачным, а также штрафных санкций и возврата к старой системе.