Сотрудники скорой в Нижнем Тагиле пытаются добиться отказа от перевода СМП в частные руки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудникам скорой помощи Нижнего Тагила запретили проводить пикет против аутсорсинга. Соответствующий документ, подписанный главой города Владиславом Пинаевым, с отказом в согласовании на проведение мероприятия опубликован в группе ВКонтакте «Тагил За Перемены».

В отказе на имя организатора пикета указано, что согласовать проведение мероприятия не могут из-за указа президента о мерах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с коронавирусом и указа губернатора Евгения Куйвашева о приостановлении из-за COVID-19 массовых мероприятий с очным присутствием граждан.

Также в документе отмечается, что организатор не может выйти на пикет без согласования. А за нарушение запрета ему грозит установленная законом ответственность. Напомним, что сотрудники скорой помощи собирались выйти на улицу, чтобы выразить протест против решения о переводе СМП на аутсорсинг. Пикет должен был состояться 19 декабря на Театральной площади недалеко от здания администрации Нижнего Тагила.

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