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Общество

ФАС не видит нарушений в конкурсах на аутсорсинг машин скорой помощи на Урале

По мнению ведомства, перевод был законным
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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ФАС упорно настаивает на том, что водители скорой оказывают медицинские услуги

ФАС упорно настаивает на том, что водители скорой оказывают медицинские услуги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественный деятель Екатерина Петрова сообщила, что комиссия ФАС в Свердловской области не нашла нарушений в проведении конкурса на аутсорсинг машин скорой помощи в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском. Она считает, что предоставление автомобилей скорой помощи с водителем не является медицинской услугой, значит, нужно было провести аукционы, а подрядчику находимо заплатить налог.

- По мнению комиссии УФАС, водители все-таки оказывают медицинскую услугу, хотя министерство здравоохранения разъяснило, что предоставление автомобилей с водителем в таких закупках является транспортной, а не медицинской услугой, - сообщает общественник.

Конкурс на аутсорсинг автомобилей скорой помощи в трех городах Свердловской области завершился 30 ноября. Екатерина Петрова же намерена и дальше отстаивать свою позицию.