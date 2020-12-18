На обсуждение пришли 17 человек: в Екатеринбурге ради нового зала филармонии пожертвуют садом Вайнера

Сад Вайнера значительно уменьшится в размерах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 18 декабря 2020 года завершены общественные слушания по проекту нового зала Свердловской филармонии, который разместится между улицей Карла Либкнехта и садом Вайнера. Этот сад ранее чиновники намеревались сохранить, так как зал должен был занять только место снесенного пятиэтажного дома, однако в итоге постройка займет часть сада.

В обсуждении приняли участие всего 17 человек, которые рассмотрели проект планировки и межевания территории в границах улиц Карла Либкнехта – Клары Цеткин – Тургенева – Первомайской, где до 2025 года разместится новый зал филармонии.

В документе по итогам слушаний прописано, что участники обсуждений внесли 14 предложений и замечаний, из них учли только два пункта. Остальные замечания, которые касаются сохранения сада Вайнера, учитывать не стали.

Проект нового зала филармонии в части застройки в саду Вайнера. Фото: Минстрой Свердловской области

Один из участников обсуждений предложил сохранить сад за счет придания этой территории статуса особо охраняемой территории. Но в этом было отказано, потому что из-за конструктивных особенностей размещения нового концертного зала филармонии сохранить сад в прежних границах не получится.

По мнению общественников, в саду Вайнера растут с середины 19 столетия 153 дерева, представляющих особую ценность, и рубить их нельзя.

Ранее сад Вайнера отдать под стройку предлагал отдать член Совета Федерации Аркадий Чернецкий. Однако этот вариант мог быть использован ради сохранения жилой пятиэтажки, которая теперь снесена.

Документация проекта обсуждений

- Его, по-моему, уже как сквер никто не воспринимает. Просто какой-то пустырек. Если уж вести разговор, как расположить объект, то я считаю, что лучше попытаться расположить его так, чтобы залезть именно в сторону сквера, а не в сторону дома, - говорил Аркадий Чернецкий.

Дом № 40 по улице Карла Либкнехта долго не могли расселить из-за того, что одна из собственников квартир не соглашалась переезжать. Однако с ней все-таки удалось договориться.

Проект нового зала филармонии, ради которого снесли дом. Фото: Минстрой Свердловской области

- Филармония уже залезла в сад Вайнера и построила там репетиционный зал. Уже заняла часть сада. Я считаю, что в городе ни один парк не должен уменьшаться ни на сколько вообще, - оценивал ситуацию перед сносом дома политик и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Проект нового зала Свердловской филармонии представила компания Zaha Hadid Architects из Великобритании.

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