«Просто какой-то пустырек»: Аркадий Чернецкий предложил построить новый зал филармонии на месте сада Вайнера

Жильцы дома на Карла Либкнехта, 40, который хотят снести под строительство нового зала филармонии, ликуют: прокуратура заявила, что дом не аварийный, так что уничтожать его необходимости нет. Об этом стало известно сегодня. Кроме того, в этот же день за жилую пятиэтажку заступился бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Ради спасения дома он предложил пожертвовать соседним садом Вайнера.

- У нас вот этот сквер Вайнера многие годы свои функции не выполняет, - отмечает Аркадий Чернецкий. - Его, по моему, уже как сквер никто не воспринимает. Просто какой-то пустырек. И если уж вести разговор, как расположить объект (новый зал филармонии, - Ред.), то я считаю, что лучше попытаться расположить его так, чтобы залезть именно в сторону сквера, а не в сторону дома. Но я не видел каким образом этот обьект спланирован на площадке.

Новый зал филармонии должен будет появиться рядом со старым.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также Аркадий Чернецкий развеял слухи о том, что строительство нового зала филармонии будет отложено из-за того, что Екатеринбург проиграл право на проведение выставки ЭКСПО 2025.

- Вопрос по филармонии никогда с ЭКСПО не связывали, - говорит экс-мэр Екатеринбурга. - Это были обязательства, в том числе и губернатора. Нам нашего зала филармонии не хватает. Многие великикие мастера и музыканты говорили, что нам очень нравится публика Екатеринбурга, но в городе должен быть более достойный зал. Оттуда идея строительства нового филармонического зала и идет.

Жильцы дома на Карла Либкнехта, 40 против того, чтобы ради нового зала их здание шло под снос.Фото: Олег Галимов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ломать жилое здание ради понтов?»: известные уральцы о сносе дома для строительства нового зала филармонии

Филармония Екатеринбурга планирует построить новый зал рядом со своим старым зданием. Но ради этого придется снести жилой дом на улице Карла Либкнехта, 40. Жильцы дома против переезда. Накануне они опубликовали открытое письмо правительству региона, мэрии и директору филармонии. Прочитать его можно в группе жильцов на Facebook. (подробности)

Директор филармонии о новом зале, ради которого снесут дом: «Я сочувствую жильцам»

Екатеринбург готовится к очередной грандиозной стройке в центре города. На этот раз расширяться будет Свердловская филармония. По проекту рядом со старым зданием учреждения будет возведен новый зал – на 1950 зрителей. Но для этого строителям придется снести шестиэтажный жилой дом по улице Карла Либкнехта. Не все жители смирились с грядущим переездом. Чтобы разобраться в ситуации, мы собрали вопросы от жильцов и задали их лично директору филармонии Александру Колотурскому. (подробности)