2018-11-28T11:53:38+03:00
Общество

Дом, который хотят снести ради новой филармонии, не признали аварийным

Прокуратура продолжает свою проверку
Олег Галимов
Поделиться:
Жильцы пятиэтажки пытаются отстоять свои квартирыЖильцы пятиэтажки пытаются отстоять свои квартирыФото: Олег Галимов
Изменить размер текста:

Прокуратура Свердловской области выступила с важным заявлением по поводу дома на улице Карла Либкнехта, который хотят снести ради нового здания филармонии.

Выяснилось, что согласно заключению областного Департамента государственного жилищного и строительного надзора, признаков аварийности дома не выявлено. Обследование конструкций многоквартирного дома продолжается. Основные несущие конструкции дома (фундаменты, стены, перекрытия) находятся в работоспособном состоянии и капитальному ремонту не подлежат.

- Согласно техническому заключению специалистов подрядной организации, подготовленному в рамках разработки проектной документации, конструкции и конструктивные элементы крыши, кровли, элементы фасада, подвальных помещений находятся в ограниченно работоспособном состоянии и подлежат капитальному ремонту, - отметили в надзорном ведомстве.

Добавим, что дом в центре Екатеринбурга был построен в 1954 году, в нем расположены 32 квартиры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Урале мать-одиночка убила отца-алиментщика
В Екатеринбург из Чехии привезли трех лемуров, обменянных на медведей
С четвертой попытки нашелся подрядчик, который построит в Екатеринбурге «Эрмитаж-Урал»
В Свердловской области начнут присуждать звание «Заслуженный предприниматель»
ХК «Автомобилист» с возвращением Якуба Коваржа прервал серию поражений
Четыре человека в больнице: на трассе под Екатеринбургом столкнулись две автоледи
«Хирурги собрали его по частям»: в Екатеринбурге начали сбор денег на лечение сбитого на Фурманова мужчины
В Березовском вынесли приговор автомойщику, который на машине клиента задавил коллегу
В Екатеринбурге иномарка сбила школьницу, перебегавшую дорогу на красный
«А не та ли я Наталья?»: приставы вычислили, как чаще всего зовут свердловских должников
Из-за ОРВИ на Среднем Урале закрыли два детских сада и школу
В Екатеринбурге врач ради прибавки к зарплате фиктивно провел диспансеризацию 13 людям
Вылетел на тротуар: екатеринбуржец сбил пенсионерку возле больницы
Школа Нижнего Тагила выплатила ученице, которую ошпарило из лопнувшей батерии, 5 000 рублей
Подрядчики Екатеринбурга не хотят строить «Эрмитаж-Урал» из-за его убыточности
«Только не кричи»: в Екатеринбурге ищут покупателя, ограбившего цветочный киоск
Мужчину, пострадавшего в аварии на Фурманова, выписали из реанимации
Дума Екатеринбурга заменила публичные слушания по генплану города на общественные обсуждения
На уборку снега в Екатеринбурге дополнительно выделят 100 миллионов рублей
В пригородных поездах Свердловской области 30 ноября домашних животных можно провезти бесплатно
На Урале поймали банду Бабая, которая воровала нефть, сливая ее через пожарные рукава
На Урале будут судить водителя лесовоза, который, заступаясь за жену, оторвал полицейскому погон
В Нижнем Тагиле водитель «скорой» погубил пожилую пациентку, уронив ее с каталки
За неделю из Екатеринбурга депортировали 86 гастарбайтеров
Свердловские муниципалитеты дополнительно получат 2,4 миллиарда рублей