Дом, который хотят снести ради новой филармонии, не признали аварийным

СЕГОДНЯ 11:53 2018-11-28T11:53:38+03:00

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Прокуратура Свердловской области выступила с важным заявлением по поводу дома на улице Карла Либкнехта, который хотят снести ради нового здания филармонии.

Выяснилось, что согласно заключению областного Департамента государственного жилищного и строительного надзора, признаков аварийности дома не выявлено. Обследование конструкций многоквартирного дома продолжается. Основные несущие конструкции дома (фундаменты, стены, перекрытия) находятся в работоспособном состоянии и капитальному ремонту не подлежат.

- Согласно техническому заключению специалистов подрядной организации, подготовленному в рамках разработки проектной документации, конструкции и конструктивные элементы крыши, кровли, элементы фасада, подвальных помещений находятся в ограниченно работоспособном состоянии и подлежат капитальному ремонту, - отметили в надзорном ведомстве.

Добавим, что дом в центре Екатеринбурга был построен в 1954 году, в нем расположены 32 квартиры.