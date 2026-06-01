СК возбудил дело после ДТП в Нижнесергинском районе, где погибли 4 человека

У водителя грузовика лопнуло колеса, он выехал на встречку и врезался во внедорожник. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП в Нижнесергинском районе, в котором погибли четыре человека. Напомним, что авария произошла днем 31 мая на 2-м километре Подъезда к Нижним Сергам.

По версии следствия, грузовик Volvo, за рулем которого был 38-летний мужчина, выехал на встречную полосу из-за лопнувшего переднего колеса и врезался в Land Rover. От удара внедорожник выбило с трассы. Находившиеся в нем водитель, 45-летняя женщина, 26-летний мужчина и 16-летний школьник погибли мгновенно. Семья в этот момент возвращалась домой с отдыха на даче.

– По факту случившегося Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Отмечается, что за это преступление предусмотрено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

Водитель грузовика задержан, в ближайшее время решится вопрос о заключении его под стражу. Расследование дело находится на контроле регионального СУ СКР.